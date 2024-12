La Top Spin Messina torna a giocare a Villa Dante

La formazione del presidente Quartuccio attesa da due appuntamenti in settimana, mercoledì Norbello e venerdì la Marcozzi Cagliari

MESSINA – A tre mesi di distanza dall’ultima volta, dopo quattro trasferte consecutive, la Top Spin Messina torna finalmente a giocare davanti al proprio pubblico. Mercoledì 18 dicembre, nella palestra di Villa Dante (ingresso gratuito), alle ore 18:30, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio affronterà il Tennistavolo Norbello nella 7ª e conclusiva giornata del girone d’andata del campionato di Serie A1 maschile. Sarà il primo di due delicati impegni ravvicinati tra le mura amiche. Venerdì 20, alle 17:30, è in programma il recupero della 5ª giornata con la Marcozzi Cagliari, attuale capolista del torneo a punteggio pieno, a quota 10, insieme all’Apuania Carrara che ha però disputato una gara in più rispetto ai sardi.

Top Spin Messina in cerca della prima vittoria

I ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang, con Marcello Puglisi a coadiuvarlo in panchina, hanno l’esigenza di invertire il trend e conquistare il primo successo stagionale per muovere la classifica, avendo raccolto, fino a questo momento, due punti in cinque incontri. Niagol Stoyanov, Antonino Amato, Tommaso Giovannetti, il moldavo Vladislav Ursu e l’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. confidano nella spinta dei tifosi per centrare l’obiettivo e risalire la china.

L’avversario Norbello

Il Tennistavolo Norbello, con tre punti incamerati in sei apparizioni, è reduce dal 3-3 interno con la Bagnolese, sfida nella quale sono scesi in campo l’allenatore-giocatore Sergei Mokropolov, l’argentino Gaston Alto e Marco Antonio Cappuccio. Del roster fanno parte anche l’ucraino Yaroslav Zhmudenko, un ex, grande protagonista con la Top Spin dello scudetto vinto nel 2021/22 e l’italo-argentino Daniel Nicolas Galvano. Venerdì sbarcherà in riva allo Stretto, invece, la Marcozzi, capace di effettuare percorso netto grazie alle performances di Federico Vallino Costassa, Carlo Rossi, del portoghese Jose Enio Mendes da Encarnacao, del russo Denis Ivonin, dell’indiano Jeet Chandra e del greco Konstantinos Angelakis. Il 4-2 inflitto alla Virtus Servigliano la più recente delle cinque affermazioni ottenute.

Il calendario dei peloritani

I due appuntamenti casalinghi contro Norbello e Marcozzi chiuderanno ufficialmente il 2024. Dopo la pausa natalizia, ad inizio 2025, successivamente all’apertura l’11 gennaio del girone di ritorno a Servigliano, sarà la volta della sfida per l’assegnazione della Supercoppa contro l’Apuania Carrara, fissata al Palasport di Avenza il 15 gennaio alle ore 17.30. In tal senso, a seguito degli accordi intercorsi tra le due società, verrà recuperata domenica 19 gennaio, alle 14.30, Top Spin Messina WatchesTogether-Il Circolo Prato 2010, valida per la 2ª giornata di ritorno.