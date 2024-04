La Top Spin Messina vince nel recupero a Cagliari

Incontro valevole come nona giornata di campionato, i peloritani si impongono grazie alle doppiette di Mutti e Stoyanov e consolidano il secondo posto

CAGLIARI – La Top Spin Messina WatchesTogether sbanca Cagliari nel recupero della nona giornata, la quarte del girone di ritorno di Serie A1 e ottiene una vittoria fondamentale per consolidare il secondo posto in classifica. In terra sarda la squadra allenata da Wang Hong Liang passa 4-2 grazie alle doppiette siglate da Matteo Mutti e Niagol Stoyanov.

Battendo in trasferta la Marcozzi la formazione del presidente Giorgio Quartuccio balza a quota 15, rafforzando ulteriormente il secondo posto (serve un punto per la certezza aritmetica), preziosissimo in chiave playoff. Venerdì 12 aprile, alle ore 18, si torna già in campo a Villa Dante per l’impegno casalingo con Il Circolo Prato 2010, penultimo appuntamento ufficiale della stagione regolare.

Marcozzi Cagliari – Top Spin Messina 2-4

Nel primo singolare della serie, Antonino Amato, tornato a Cagliari da avversario dopo l’esperienza vissuta alla Marcozzi, ha ceduto a Viktor Brodd per 3-0. Lo svedese ha conquistato ai vantaggi un combattuto primo set per 14-12, prevalendo anche nei parziali successivi coi punteggi di 11-8, 11-7. Matteo Mutti ha in seguito regolato Federico Vallino Costassa 3-1. Il set d’apertura è finito nelle mani del padrone di casa per 11-6. Mutti ha prontamente replicato grazie all’11-8 della seconda frazione. Il mantovano è poi riuscito a mettere la freccia in un terzo set (11-5) ben condotto, chiudendo i giochi al quarto per 11-9.

Sulla situazione generale di 1-1 si sono affrontati Niagol Stoyanov e Jorge Moises Campos Valdes, gara risolta in tre set. Il livornese ha incamerato quello iniziale per 11-4 e in un secondo parziale più incerto ha piegato il cubano per 11-9. Discorso archiviato in virtù dell’11-8 in favore di Stoyanov al terzo. Matteo Mutti ha faticato soltanto nel primo set (12-10) contro Viktor Brodd, dominando gli altri due (11-2, 11-5), per un secco 3-0.

Antonino Amato non è quindi riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da Jorge Campos. Perso il parziale in avvio per 11-8, il palermitano si è riportato in parità vincendo 11-9 il secondo. Il cubano ha però prevalso 11-3, 11-5 nelle successive frazioni. Sul 3-2 per la Top Spin, sfida decisiva tra Niagol Stoyanov e Federico Vallino Costassa. Sconfitto nel primo set per 11-8, Stoyanov ha messo a segno un doppio 12-10, assicurandosi in modo netto (11-4) il quarto parziale per il definitivo 3-1.

Risultati e classifica

Viktor Brodd-Antonino Amato 3-0 (14-12, 11-8, 11-7)

Federico Vallino Costassa-Matteo Mutti 1-3 (11-6, 8-11, 5-11, 9-11)

Jorge Moises Campos Valdes-Niagol Stoyanov 0-3 (4-11, 9-11, 8-11)

Viktor Brodd-Matteo Mutti 0-3 (10-12, 2-11, 5-11)

Jorge Moises Campos Valdes-Antonino Amato 3-1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-5)

Federico Vallino Costassa-Niagol Stoyanov 1-3 (11-8, 10-12, 10-12, 4-11)

Classifica: Apuania Carrara 18 punti; Top Spin Messina WatchesTogether* 15; Tennistavolo Norbello* 11; Paninolab Bagnolese**, Marcozzi* 9; Il Circolo Prato 2010* 4; GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 2. *partite in meno

