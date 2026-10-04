“La tutela costituzionale degli anziani”, seminario Unime

Appuntamento lunedì 5 ottobre al Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche a Messina

Lunedì 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si svolgerà presso l’aula “O. Buccisano” del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina il seminario dal titolo “La tutela costituzionale degli anziani”. Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento, professore Alessandro Morelli, a introdurre i lavori sarà il professore Alberto Randazzo (nella foto), a nome del Comitato organizzatore composto anche dal prof. Antonio Ignazio Arena, dal dottor Cosimo Lotta e dalla prof.ssa Marilia Quattrocchi.

Seguirà la relazione della prof.ssa Anna Papa, ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e coautrice (con L. Cassetti e F.G. Pizzetti) del volume “Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?” (Giappichelli, 2026).

Sono previsti gli interventi di Rosario Ceraolo, direttore del Cesv di Messina – ente che ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa – e delle dott.sse Giulia Belfiore ed Elena Falzea, dottorande in Scienze giuridiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Si legge in una nota: “Il seminario si inserisce in un ciclo dedicato, per il sesto anno consecutivo, al tema “Costituzione e Stato sociale”, organizzato dalle Cattedre di Diritto costituzionale e pubblico dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e giuridiche. Nel corso di questi anni, i seminari hanno visto la partecipazione di docenti di università italiane e di altri Paesi e la collaborazione, nella prospettiva della “terza missione”, con licei, associazioni, enti del terzo settore, ordini professionali”.

“In continuità con questa esperienza, che ha trovato positivo riscontro in termini di partecipazione e coinvolgimento della comunità accademica, il seminario di giorno 5 intende offrire un’occasione di riflessione e di approfondimento in relazione a tematiche di attualità e stimolare una riflessione sul welfare pubblico e privato alla luce dei principi costituzionali e di rafforzare una cultura diffusa dei diritti fondamentali, tenendo naturalmente conto del contesto contemporaneo segnato da una consapevolezza non sempre piena, a livello collettivo, dell’importanza, in particolare, dei cc.dd. “diritti sociali” (sanità, istruzione, assistenza, previdenza, ecc.) per la vita di ciascuno e per la più piena realizzazione dei valori costituzionali. I seminari puntano, tra l’altro, a coniugare il rigore metodologico proprio delle discipline giuridiche con la ineludibile esigenza di situare la ricerca in un orizzonte interdisciplinare”.

“Il tema della tutela costituzionale degli anziani, oggetto dell’incontro di giorno 5 ottobre, anche in considerazione dell’inverno demografico vissuto dall’Italia contemporanea, acquista speciale rilievo e si inserisce nelle attività della Rus per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (salute e benessere; istruzione di qualità; ridurre le diseguaglianze; città e comunità sostenibili). Per le studentesse e gli studenti partecipanti all’iniziativa è previsto il riconoscimento di 0,25 Cfu”, viene evidenziato.