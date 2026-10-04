Incidente sulla A20 vicino Falcone, muore 38enne motociclista messinese

Impatto fatale in autostrada, sulla Messina-Palermo, per l'uomo stamattina
Ancora un incidente mortale stamattina. Sull’autostrada A20 Messina-Palermo, al chilometro 57+700, in direzione Palermo, vicino allo svincolo di Falcone, è avvenuto un impatto fatale con l’asfalto, dopo aver perso il controllo della moto, per un uomo alla guida di una Yamaha TMax. Si tratta di un 38enne messinese che è morto.
Le indagini della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sono in corso e potrebbe trattarsi di un incidente autonomo.
Il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, invita a prestare attenzione.