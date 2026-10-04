 Incidente sulla A20 vicino Falcone, muore 38enne motociclista messinese

Incidente sulla A20 vicino Falcone, muore 38enne motociclista messinese

Redazione

Incidente sulla A20 vicino Falcone, muore 38enne motociclista messinese

domenica 04 Ottobre 2026 - 12:46

Impatto fatale in autostrada, sulla Messina-Palermo, per l'uomo stamattina

Ancora un incidente mortale stamattina. Sull’autostrada A20 Messina-Palermo, al chilometro 57+700, in direzione Palermo, vicino allo svincolo di Falcone, è avvenuto un impatto fatale con l’asfalto, dopo aver perso il controllo della moto, per un uomo alla guida di una Yamaha TMax. Si tratta di un 38enne messinese che è morto.

Le indagini della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto sono in corso e potrebbe trattarsi di un incidente autonomo.

Il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, invita a prestare attenzione.

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