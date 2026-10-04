Renzi: “Sosteniamo la candidatura di Pietro Bartolo a presidente della Regione siciliana”

Alla Leopolda il leader di Italia Viva ha lanciato la candidatura nell'isola dell'ex deputato europeo del Pd. Musolino: "Pieno sostegno. Con lui l’alternativa vera per liberare la Sicilia”

“Sosterremo molto volentieri alla presidenza della Regione siciliana la candidatura di Pietro Bartolo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi invitando sul palco della Leopolda l’ex europarlamentare del Partito democratico, medico simbolo dell’accoglienza ai migranti e fondatore e presidente di Rete Lampedusa (fonte Ansa).

Bartolo è pronto a candidarsi: “La Sicilia non può più aspettare, merita un centro-sinistra unito e risposte concrete”

Così l’ex eurodeputato: “Ho da poco terminato il mio intervento alla 14ª edizione della Leopolda, a Firenze. Ho portato la mia testimonianza di tanti anni di servizio da medico a Lampedusa, al molo Favaloro oggi intitolato a Papa Francesco, e la mia esperienza politica come europarlamentare, nel segno di una scelta che mi guida da sempre: mettermi al servizio delle persone. Ho ribadito con forza che il centro-sinistra debba presentarsi unito alle elezioni. Gli elettori pretendono responsabilità e serietà e noi dobbiamo farci trovare pronti per battere questa destra che lascia indietro chi ha più bisogno. Possiamo farlo solo insieme. Il calore e l’affetto con cui sono stato accolto oggi mi hanno emozionato nel profondo. Ogni abbraccio, ogni parola, ogni sguardo mi è arrivato dritto al cuore. Non ho parole per dirvi quanto mi abbiano commosso. Vi ringrazio con tutto me stesso”.

“E ringrazio di cuore Matteo Renzi (Italia Viva) anzitutto per avermi invitato a intervenire in occasione di questa kermesse, che è stata una fucina di idee e speranza per il futuro del nostro Paese. In secondo luogo, per aver pubblicamente affermato di voler sostenere la mia candidatura alla presidenza della Regione siciliana. Non mancherà la mia disponibilità ad affrontare questa sfida con umiltà e senso di responsabilità nei confronti della mia terra, consapevole che il centro-sinistra potrà avere un impatto reale soltanto se, deposti i veti tra le forze politiche che lo animano, saprà trovare unità e crederà che un’alternativa possibile passi dalla parola “insieme”. La Sicilia non può più aspettare. Merita il meglio, merita un centro-sinistra unito, merita risposte concrete”, ha concluso Bartolo.

Musolino: “Pieno sostegno a Pietro Bartolo. Con lui l’alternativa vera per liberare la Sicilia”

“Come annunciato oggi dal nostro leader Matteo Renzi dal palco della Leopolda, sosterremo molto volentieri e con assoluta convinzione la candidatura di Pietro Bartolo alla presidenza della Regione Siciliana. È una scelta di campo precisa e senza giri di parole” ha dichiarato a sua volta la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista al Senato.

“I siciliani sono sfiancati dai giochi di palazzo, dall’immobilismo dell’attuale governo regionale e da un sistema di potere autoreferenziale che continua a scambiare i diritti sacrosanti dei cittadini per favori da elemosinare. Lo vado dicendo da tempo: a questa terra serve una rivoluzione sociale e culturale radicale. Pietro Bartolo rappresenta esattamente quell’alternativa credibile di cui l’Isola ha un disperato bisogno. Parliamo di un uomo che ha sempre operato in trincea, guardando in faccia le emergenze reali, e che non ha nulla a che spartire con le logiche clientelari e le spartizioni di poltrone a cui ci hanno abituato sia il centrodestra che i finti paladini dell’anti-sistema. La candidatura di Bartolo è la risposta diretta a chi chiede una politica fatta di trasparenza, servizi veri per le province dimenticate e taglio netto col passato. Noi ci siamo e lavoreremo compatti per questo obiettivo”, conclude la senatrice Musolino.

Acque agitate nel campo largo? Ipotesi primarie

Nel campo largo non sarà facile trovare una convergenza. Ismaele La Vardera, con il suo movimento Controcorrente, non intende rinunciare alla candidatura alla presidenza della Regione siciliana, osteggiata da Italia Viva. Il Partito democratico e il Movimento Cinquestelle valutano chi lanciare in vista delle primarie.

Quella di La Vardera sembra una candidatura più omogenea in ambito Avs (Alleanza Verdi e Sinistra), M5S e Più Europa nel centrosinistra, in vista delle prossime regionali.

Nelle foto da Facebook Bartolo alla Leopolda e l’abbraccio con Renzi.

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