La villetta Quasimodo cambierà volto: 471mila euro a Messina Servizi per riqualificarla FOTO - Tempostretto

Delibera approvata a fine anno. Tra le possibilità novità, addio alle barriere laterali. Ecco come sarà la piazza secondo i rendering

MESSINA – La riqualificazione della villetta Quasimodo, quella posta all’incrocio tra via La Farina e via Tommaso Cannizzaro, a pochi passi dalla stazione centrale, sarà portata avanti da Messina Servizi e per metterla a nuovo sono stati impegnati 471.349,43 euro dal Comune di Messina.

La delibera di fine 2023

Questo è il frutto di due documenti approvati in contemporanea. Da una parte la delibera di giunta numero 641 e dall’altra la determina n.11169 del dipartimento servizi ambientali, ambedue del 30 dicembre 2023. La prima, in particolare, è stata proposta dall’assessore al ramo Francesco Caminiti e con essa si demanda alla Messina Servizi, “quale attività rientrante nei servizi aggiuntivi affidati alla predetta Società di cui al contratto di servizio citato nelle premesse, l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione della piazzetta Quasimodo”. La cifra, appunto, supera i 470mila euro e ora l’azienda guidata da Mariagrazia Interdonato dovrà completare il progetto e inviarlo all’assessore e al dipartimento servizi ambientali prima di cominciare.

Allegato al documento, c’è anche un “progetto paesaggistico di riqualificazione” della villetta redatto dallo studio di architettura, paesaggio e ingegneria Omphalus e dall’agronoma Roberta Andaloro. Nei render si vede una piazza totalmente rinnovata, con giochi, verde e lunghi tavoli e panchine su cui accomodarsi. Ma soprattutto la villetta non è attorniata dalle barriere che l’hanno isolata per decenni.