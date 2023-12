Labianca e Matrullo lanciano l'Amando: "Voliamo ma non troppo. Le attese ci sono" - Tempostretto

Pallavolo - B1 femminile - Il successo con l'Arzano manda in vetta la formazione di Santa Teresa. Intervista con la centrale e la schiacciatrice

SANTA TERESA DI RIVA – Meritato turno di riposo per l’Amando Volley. Dopo il successo ottenuto sabato scorso sull’Arzano Volley (3-1), programmato stop da calendario per le ragazze di coach Prestipino che torneranno in campo nel prossimo weekend nella gara interna con la Pallavolo Crotone.

I tre punti ottenuti contro la formazione campane, hanno consentito all’Amando di sorpassarle in classifica e di raggiungere in testa la Kondor Catania a 19 punti ma con una gara in meno disputata rispetto alle santateresine.

Tra le migliori in campo, la centrale Martina Labianca, ultimo ingaggio in ordine temporale, e la schiacciatrice Federica Matrullo, giunta in estate per rafforzare la prima linea.

La centrale dell’Amando Volley, Martina Labianca

La centrale Labianca: “Non pensavo di integrarmi così bene”

“La gara con l’Arzano è stata preparata con grande attenzione. L’Arzano è una squadra di tutto rispetto ma noi abbiamo fatto il nostro. Siamo un pò calate nel corso del terzo set ma poi ci siamo riprese, anche perché sapevamo che era una gara da vincere”. A parlare una delle migliori in campo, la centrale Martina Labianca, ultima arrivata in casa Amando. “Non pensavo di integrarmi così bene. Stiamo lavorando sull’intesa, essendo arrivata davvero da poco, ma ci siamo”. Arzano vi regalato praticamente un intero set con gli errori al servizio; davvero tanto per una squadra che punta a vincerlo questo girone: “Si, hanno sbagliato molto, però venire a giocare qui non è facile per nessuno. Capisco le avversarie, avendoci giocato in questo campo da avversarie e le capisco davvero”. Questa vittoria potrebbe cambiare le prospettive sul prosieguo di stagione: “Potrebbe, ma restiamo con i piedi per terra. Non voliamo troppo in alto; piuttosto, speriamo di giocare tutte le partite così come fatto oggi”.

La schiacciatrice dell’Amando Volley, Federica Matrullo

La schiacciatrice Matrullo: “Aspettiamo a dirlo davvero ma abbiamo alte aspettative”

La schiacciatrice Federica Matrullo: “Un Amando strepitosa. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra prima in classifica, ma giocavamo in casa e dovevamo sfruttare il fattore campo; lo abbiamo fatto alla grande. Adesso, è ancora presto per guardare gli altri risultati; aspetteremo la fine del girone di andata e poi valuteremo”.

C’è stato un momento, nel terzo set, in cui non si riusciva a frenare a muro la fase offensiva dell’Arzano, nonostante loro non avessero tanti centimetri a disposizione; probabilmente la velocità di gioco vi ha impedito di opporre la giusta contromossa: “Sapevamo che loro avrebbero fatto un gioco molto veloce; in più, avendo buone attaccanti sia al centro che laterali, noi eravamo in difficoltà. Essendo le avversarie tutte valide, eravamo costrette a spostarci e non arrivavamo nel tempo giusto. Però, ci siamo riprese bene”.

Adesso, quali aspettative: “Attendiamo a dirlo davvero ma alte, anche perché stiamo dimostrando sul campo il nostro valore. Vedremo”.

