Laboratori in greco e pannelli bilingui. Il Comune di Messina ottiene 10mila euro - Tempostretto

Finanziato il progetto "Kalos" per valorizzare le minoranze linguistiche

Il Comune di Messina, a seguito della richiesta di contributo per il sostegno delle minoranze linguistiche, così come previsto ai sensi della Legge n°482 del 15/12/1999, ha ottenuto un finanziamento di 10mila euro per il progetto intitolato “Kalos” avente l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la minoranza linguistica greca storicamente presente nel territorio messinese e riconosciuta formalmente con Delibera di Consiglio comunale n. 42/C del 10/05/2011 e successiva Delibera del Consiglio provinciale n. 44 del 10/02/2012.

Le attività previste

Il progetto avrà momenti di formazione e laboratori in lingua greca della durata di 30 ore da destinare ai neo-assunti del Comune (dipendenti a tempo determinato per Pon e Pnrr), che prevedano il coinvolgimento della Comunità Ellenica dello Stretto, la realizzazione di 26 pannelli bilingui, da apporre in alcuni quartieri e vie della città, e di un vocabolario di base cartaceo e multi-mediale fruibile sul portale del Comune da produrre con ragazzi del ginnasio in orario extracurricolare.

Articoli correlati