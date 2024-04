L’Aci Messina organizza il “Karting in Piazza” per martedì e mercoledì

Con la collaborazione dell'Amministrazione si svolgerà a Piazza Cairoli, partecipazione gratuita concordata con l'Ufficio Scolastico Provinciale

MESSINA – L’Automobile Club d’Italia ha assegnato alla sezione di Messina una tappa della prestigiosa manifestazione “Karting in Piazza” 2024, in riva allo Stretto una delle 10 tappe che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale. La manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Messina si svolgerà a Messina in Piazza Cairoli con il seguente programma: martedì 23 aprile al mattino dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 19; ancora mercoledì 24 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13:30. La partecipazione è gratuita e sarà regolamentata secondo modalità concordate con l’Ufficio Scolastico Provinciale con la collaborazione della Messina Social City. Compatibilmente con le esigenze organizzative potrà essere consentita la partecipazione anche a bimbi che intervenissero comunque accompagnati da un genitore.

All’evento prenderanno parte anche la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. La disponibilità della Polizia Municipale contribuirà poi a meglio gestire le varie esigenze tecniche. Il Sindaco Federico Basile, l’Assessore Massimo Finocchiaro, assieme al delegato Aci Sport per la Sicilia Daniele Settimo ed al Dirigente Scolastico Provinciale Stello Vadalà e con la partecipazione della Presidente di Messina Social City Valeria Asquini nonché dei Vertici delle Forze dell’Ordine presenti, daranno il benvenuto ai circa 400 piccoli alunni di tante Scuole cittadine che interverranno con i loro Dirigenti ed i loro Insegnanti.

Karting in Piazza per la sicurezza stradale

Karting in Piazza è un format originale ideato da AciSport , per l’occasione con la collaborazione della Delegazione Regionale Siciliana, che si svolge con grande successo dal 2013 ed ha già raggiunto oltre 20.000 bambini in circa 50 selezionate location. Il messaggio trasmesso ai bambini può essere sintetizzato dal motto di molti piloti: “Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”.

La manifestazione si pone nel solco della Campagna Internazionale per la sicurezza stradale denominata “FIA Action for Road Safety” indetta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. La finalità è quella di diffondere tra i giovanissimi (il target è quello dei bambini tra i 6 e 10 anni) la conoscenza ed il rispetto delle regole e, soprattutto, di coinvolgerli quali veri e propri “ambasciatori della sicurezza stradale”. Questo per ricordare ai bambini, e per il loro tramite anche ai genitori, che il rispetto di poche e semplici regole di sicurezza stradale può avere un impatto determinante sulla qualità della vita di ciascuno di noi (fino a salvare la vita stessa).

Cosa sapere se si vuole partecipare

L’evento si svolgerà in uno spazio appositamente allestito con supporti tecnici avanzati per accogliere i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni cui saranno divulgati in allegria i primi rudimenti di educazione stradale. Il tutto sotto la direzione di esperti tecnici AciSport e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti .

La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”.

La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart (il modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale Aci Sport e per l’attività preagonistica, in questo caso a trazione elettrica per divulgare l’attualissimo tema del rispetto dell’Ambiente, ma opportunamente adattato e limitato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età e senza esperienze specifiche. Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà guidato e seguito, da vicino, da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal bambino.

La parte didattica prevede il coinvolgimento anche di Campioni di Automobilismo che, con il carisma derivante dalla loro attività sportiva, testimonieranno e spiegheranno in modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza ed il rispetto delle regole siano indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria ed altrui.

Ai bambini partecipanti sarà rilasciato un diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” ed affidato il compito di diffondere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a migliorare il proprio stile di guida ed a ricordare le responsabilità per sé stessi, i passeggeri e tutti gli altri utenti della strada.