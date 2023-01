L'Aci Messina premia i suoi campioni a Palazzo Zanca - Tempostretto

La premiazione avrà luogo sabato 28 gennaio alle ore 17

MESSINA – Si svolgerà sabato 28 gennaio la premiazione annuale del Campionato Sociale riservato ai protagonisti delle 4 ruote dell’Automobile Club Messina. La cerimonia si terrà nel Salone delle Bandiere del Palazzo Municipale, in Piazza Unione Europea, alle ore 17.

A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’AC peloritano ing. Massimo Rinaldi, coadiuvato dal vice ing. Marco Messina, oltre al responsabile dell’Ufficio Sportivo Nazareno Russo. A congratularsi con i piloti della sua provincia ci sarà anche il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ed il fiduciario per la provincia messinese Nico Salvo. L’Amministrazione cittadina sempre vicina allo sport delle 4 ruote sarà presente alla Cerimonia ospitata nuovamente nel Palazzo Municipale.

I premiati 2022

Tanti i nomi che spiccano nell’elenco dei premiati ad iniziare dal giovane Campione Italiano Rally Junior Alessandro Casella, il driver di Piraino che navigato dal pattese Rosario Siragusano ha portato il titolo tricolore in Sicilia supportato dalla scuderia CST Sport di Gioiosa Marea. Ottimi risultati per le lady con la navigatrice Giulia Gentile vincitrice della Coppa Giovani ed Angelica Giamboi che si è confermata signora degli slalom. Negli slalom la classifica ha visto la supremazia di Mario Radici. Salvatore Venuti si è particolarmente distinto nel Campionato Italiano Velocità Montagna su Peugeot 106, mentre il pilota e preparatore Salvatore Caristi ha dominato nella salita auto storiche, settore in cui Natale Mirabile ha vinto la classifica rally come pilota e come co-driver la ha vinta Luigi Aliberto. Nel kart svetta nuovamente il brolese Angelo Lombardo e l’equipaggio Campisi – Cuscinà nel fuoristrada.

Settore in nuova crescita è la regolarità dove l’AC Messina vanta ottimi driver, saranno premiati Vito e Rosario Sparti. Un appuntamento annuale atteso in cui si consegnano riconoscimenti molto ambiti da parte di piloti, navigatori, organizzatori, scuderie ed Ufficiali di Gara.