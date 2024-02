L’acqua a Messina: lavori in corso per tornare alla “quasi” normalità

Dopo l'albero abbattuto e il guasto alla centrale, si attendono novità nell'erogazione. Ma non chiamiamola "normalità"

MESSINA – Messina senz’acqua in alcune zone e con una riduzione complessiva nell’erogazione. Il tutto in seguito all’albero abbattuto e il black out di ieri alla centrale di Torrerossa Bufardo. Una domenica problematica mentre i lavori sono in corso dopo il guasto elettrico e lunedì dovrebbe tornare la consueta erogazione, con alcune possibili variazioni di orari.

Così, in attesa del completamento degli interventi strutturali, con l’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 nel 2026, diventa fondamentale gestire al meglio i disagi quotidiani e non si può parlare di “normalità”.

Nel frattempo, diversi lettori scrivono per comunicare la carenza idrica di oggi, che si somma a quelle precedenti. Viale Europa, Viale Regina Elena, Contesse, Cep, Gazzi, Palermo alta, piazza San Vincenzo salita via Quod Quaeris: ecco alcune zone senz’acqua secondo le segnalazioni dei lettori.

Seguiranno aggiornamenti sugli effetti del black out elettrico sulla distribuzione idrica cittadina. Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social, fa sapere l’Amam.

Ultimo aggiornamento

Comunica l’Aman: “Lunedì la distribuzione idrica tornerà in tutte le zone cittadine, seppure con possibile variazione di orari. Ed Enel fa sapere che martedì è prevista la conclusione della riparazione ai cavi danneggiati dal maltempo e sarà ripristinata la funzionalità della linea elettrica”.

Articoli correlati