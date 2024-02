Messina senz’acqua dopo il black out, diverse “zone a secco”

Tanti i disagi segnalati dai cittadini. In generale l'erogazione idrica è ridotta a causa di un guasto alla centrale

MESSINA – “Altro che meno acqua. Noi siamo a secco”. Diversi lettori ci scrivono per comunicare i disagi di una domenica con erogazione idrica in forma ridotta a causa dei lavori Enel alla centrale di Torrerossa Bufardo dopo il guasto di ieri sera. Viale Regina Elena, Contesse, Cep, Gazzi, Palermo alta, piazza San Vincenzo salita via Quod Quaeris: ecco alcune zone, con riferimento anche a Messina nord, senz’acqua in base alle segnalazioni dei cittadini.

Questo l’aggiornamento dell’Amam: “Domenica 11 l’erogazione idrica in città sarà ridotta. I tecnici di Enel contano di riparare in mattinata il guasto elettrico provocato dalla caduta di un albero su un traliccio di alimentazione. Il tutto a causa del maltempo imperversato ieri nella zona in cui sorge la Centrale di Torrerossa Bufardo, rimasta dunque ferma”.

Seguiranno aggiornamenti sugli effetti del black out elettrico sulla distribuzione idrica cittadina. Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social, fa sapere l’Amam.

