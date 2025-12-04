L’Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore

Insieme ad una realtà locale già esistente i biancoscudati creeranno quattro squadre giovanili e una prima squadra

MESSINA – L’Acr Messina è lieta di annunciare la nomina di Vincenzo Battiato come responsabile dello sviluppo del settore femminile. Battiato, uno dei massimi esperti di calcio femminile a livello internazionale, vanta un curriculum di prestigio costruito in Australia con numeri e vittorie di rilievo.

Le prime dichiarazioni di Vincenzo Battiato: “Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto. Ringrazio Morris e Justin per la fiducia accordatami. Struttureremo, insieme a una realtà locale già esistente, un settore femminile solido che comprenderà quattro squadre giovanili e una prima squadra destinata a competere per raggiungere le categorie di primo livello. Il calcio femminile in Australia è tra i più sviluppati al mondo e vogliamo portare la nostra esperienza e struttura a Messina, che diventerà il centro internazionale delle nostre academy”.