 L'Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore

L’Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore

Simone Milioti

L’Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore

Tag:

giovedì 04 Dicembre 2025 - 12:20

Insieme ad una realtà locale già esistente i biancoscudati creeranno quattro squadre giovanili e una prima squadra

MESSINA – L’Acr Messina è lieta di annunciare la nomina di Vincenzo Battiato come responsabile dello sviluppo del settore femminile. Battiato, uno dei massimi esperti di calcio femminile a livello internazionale, vanta un curriculum di prestigio costruito in Australia con numeri e vittorie di rilievo.

Le prime dichiarazioni di Vincenzo Battiato: “Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto. Ringrazio Morris e Justin per la fiducia accordatami. Struttureremo, insieme a una realtà locale già esistente, un settore femminile solido che comprenderà quattro squadre giovanili e una prima squadra destinata a competere per raggiungere le categorie di primo livello. Il calcio femminile in Australia è tra i più sviluppati al mondo e vogliamo portare la nostra esperienza e struttura a Messina, che diventerà il centro internazionale delle nostre academy”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Messina: l’evento alla Notte bianca dello Sport
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED