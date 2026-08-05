 L'Acr Messina Futsal ingaggia il brasiliano Vinicius Lanza

L’Acr Messina Futsal ingaggia il brasiliano Vinicius Lanza

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal ingaggia il brasiliano Vinicius Lanza

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mercoledì 05 Agosto 2026 - 07:27

L'ala/pivot si presenta ai nuovi tifosi: "Lavorerò ogni giorno per onorare la maglia e aiutare la squadra"

MESSINA – L’Acr Messina Futsal comunica l’arrivo di Vinicius Lanza, che entra a far parte della rosa giallorossa per la stagione sportiva 2026/2027. Il giocatore brasiliano ha scelto Messina con grande entusiasmo, convinto dalla solidità e dalle ambizioni del progetto presentato dal Club: «Ho scelto l’A.C.R. Messina Futsal perché credo sia il posto giusto per compiere un altro passo importante nella mia carriera. Il progetto del Club mi ha trasmesso grande fiducia, ambizione e voglia di crescere. Inoltre, avrò l’opportunità di giocare in Italia e di rappresentare una città appassionata di sport».

Vinicius ha poi rivolto il suo primo messaggio ai sostenitori giallorossi: «Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia giallorossa. I tifosi possono aspettarsi da me grande dedizione, professionalità e massimo impegno in ogni partita. Lavorerò ogni giorno per onorare questa maglia e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Spero di trovare il palazzetto pieno e di sentire il vostro sostegno per tutta la stagione. Forza Messina!».

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