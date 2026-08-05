Vinitaly and the City debutta a Reggio Calabria l’8-9 agosto

Sul Lungomare Falcomatà degustazioni, wine talk e masterclass tra i vini del Mediterraneo.

Dopo Verona e dopo Sibari, Vinitaly and the City allarga i propri confini e per la prima volta arriva a Reggio Calabria. Sabato 8 e domenica 9 agosto la città dello Stretto ospiterà due giornate interamente dedicate al vino, con degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali diffusi tra il Lungomare Falcomatà e il Museo Archeologico Nazionale, secondo quanto reso noto dal sito ufficiale della manifestazione.

Si tratta della seconda tappa calabrese dell’edizione 2026, che quest’anno raddoppia rispetto al passato: la kermesse aveva infatti già toccato, dal 17 al 19 luglio, il Parco Archeologico di Sibari, sede storica del format nato nel 2024 dalla collaborazione tra Regione Calabria e Veronafiere. Come riportato dalla Gazzetta del Gusto, il progetto è stato presentato ufficialmente nella Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati, con oltre 140 cantine e duemila etichette coinvolte nell’intera edizione regionale.

Il debutto reggino, tra archeologia e Mediterraneo

Per Reggio Calabria si tratta di un debutto assoluto. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha definito l’arrivo della manifestazione un’occasione importante per inserire la città nel circuito delle grandi kermesse nazionali dedicate alle eccellenze italiane, con ricadute attese su turismo, economia e visibilità del territorio, come riferito da Gazzetta del Gusto.

Il programma, secondo quanto indicato dal sito ufficiale di Vinitaly, si snoderà dalle 19 alle 2 di notte lungo il Lungomare Falcomatà, la celebre passeggiata a mare intitolata al sindaco Italo Falcomatà, protagonista della cosiddetta “Primavera di Reggio”. Le degustazioni troveranno spazio anche nella cornice del Museo Archeologico Nazionale, dove sono previsti wine talk dedicati alle migliori etichette calabresi, in un dialogo diretto tra la storia dei Bronzi di Riace e il presente dell’enologia regionale.

Come funziona il carnet degustazioni

Per partecipare è necessario munirsi del carnet degustazioni, acquistabile online sul sito ufficiale al costo di 15 euro (più 1,50 euro di commissione) oppure direttamente alle casse dell’evento a 20 euro, fino a esaurimento della disponibilità. Il sito ufficiale consiglia vivamente l’acquisto anticipato online. Il carnet comprende un calice in omaggio con portacalice da collo, tre wine token e un token esperienza.

Come raggiungere l’evento

Chi arriva in auto potrà uscire dall’autostrada A2 “del Mediterraneo” alle uscite Reggio Calabria Porto o Reggio Calabria Lungomare. Disponibili anche i collegamenti in treno, con arrivo alla Stazione Centrale, in aereo tramite l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” e via mare attraverso il porto cittadino.

Per la sosta sono state individuate quattro aree: Largo Botteghelle, il parcheggio Cedir, il parcheggio della Stazione Marittima e Piazza del Popolo. Nelle sole giornate dell’8 e 9 agosto, dalle 18 alle 2 di notte, un servizio navette ATAM collegherà con corse ogni 15 minuti i parcheggi di Cedir e Largo Botteghelle, con capolinea in Piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale.

Il quadro dell’edizione 2026 in Calabria

La tappa reggina arriva dopo il successo di pubblico registrato a Sibari. Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo hanno espresso soddisfazione per il ritorno di Vinitaly and the City per la terza edizione complessiva, sottolineando il ruolo del vino nel rappresentare il territorio attraverso paesaggio, archeologia e produzioni di qualità.

L’evento è organizzato da Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Arsac, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, come indicato tra i partner ufficiali sul sito di Vinitaly.