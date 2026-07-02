 L'Acr Messina in ritiro in Umbria dal 20 al 31 luglio

L’Acr Messina in ritiro in Umbria dal 20 al 31 luglio

Redazione

L’Acr Messina in ritiro in Umbria dal 20 al 31 luglio

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giovedì 02 Luglio 2026 - 16:00

Undici giorni di lavoro intenso in provincia di Perugia, nei prossimi giorni sarà svelato anche il calendario delle amichevoli

MESSINA -L’Acr Messina 1900 comunica che il ritiro estivo precampionato si svolgerà dal 20 al 31 luglio presso il Centro Sportivo Magrelli Active Hotel Monte Meraviglia, di Cascia (PG) in Umbria. Una struttura d’eccellenza, immersa nel verde della Valnerina e abituale sede di preparazione di club professionistici, dove la squadra getterà le basi della stagione 2026/2027. Undici giorni di lavoro intenso per costruire, insieme, il Messina che verrà. Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma delle amichevoli e tutti i dettagli del ritiro.

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