Redazione

L’Acr Messina riorganizza il settore giovanile, venerdì un raduno al Marullo

giovedì 04 Settembre 2025 - 16:00

Dalle ore 8:30 in campo con certificato medico per attività agonistica, per informazioni il referente è Giovanni Cirino

MESSINA – Nell’ottica di una riorganizzazione, anche tecnica, del Settore Giovanile, si informa che domani, giorno 5 settembre 2025 alle ore 8:30, presso il Sorbello Stadium di Camaro, l’Acr Messina organizza un raduno di Allievi classe 2009/2010, Giovanissini classe 2011/2012 e Juniores classe 2006/2007/2008. Si informano gli interessati che dovranno essere muniti di certificato medico per attività agonistica e per ulteriori informazioni rivolgersi a Giovanni Cirino al seguente numero di telefono 3287065332.

