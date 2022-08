L'Acr Messina torna a casa. Il vicesindaco Gallo fa chiarezza sui prossimi passi fuori dal campo - Tempostretto

Dal manto erboso in ottime condizioni del Franco Scoglio, all'affidamento del Celeste a Messinaservizi. "Dopo Ferragosto si entrerà nel dettaglio" anche per quanto riguarda foresteria, sicurezza tribuna B e parcheggio

MESSINA – Il 21 agosto riparte la stagione con il primo turno di Coppa Italia, la settimana successiva, il 28 agosto si giocherà la prima di campionato. Venerdì 5 agosto, il sorteggio dei gironi e quindi nei prossimi giorni sapremo quale sarà la prima uscita allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo del Messina. Intanto il gruppo, lasciato il Park Hotel Mancini (immagine in evidenza), torna in Sicilia e, dopo due giorni di riposo, mercoledì pomeriggio riprenderà gli allenamenti presso le strutture dell’Università di Messina.

In vista dell’esordio casalingo arrivano rassicurazioni circa il manto erboso del Franco Scoglio, già pronto come aveva promesso Messinaservizi Bene Comune per fine luglio. La partecipata, che ha in gestione l’impianto, mantiene in buone condizioni l’esterno; il manto erboso è stato ripristinato come da accordi dalla società che ha organizzato il concerto di Vasco Rossi, toccherà ora mantenerlo in buone condizioni. Ma nelle prossime settimane, per l’impianto di San Filippo, si aspettano novità circa la foresteria e a questo va aggiunto l’impegno da assumere sullo stadio Celeste. “Stiamo pensando di affidarlo a Messinaservizi” conferma l’assessore allo Sport, nonché vicesindaco del Comune di Messina, Francesco Gallo. Come tempistiche preannuncia che “dopo Ferragosto si entrerà nel dettaglio”, un confronto a tre tra Comune, Messinaservizi e Acr Messina.

L’impianto di viale Gazzi dovrebbe ospitare gli allenamenti della squadra biancoscudata, ma non subito. Infatti i calciatori agli ordini di mister Auteri continueranno la preparazione presso la Cittadella Sportiva Universitaria che è stata messa a disposizione. In questi giorni è in via di definizione l’accordo tra le parti, l’ateneo già in passato ha ospitato la squadra nei propri impianti. Con occhio sempre attento alle realtà messinesi, come recentemente fatto con l’Akademia Sant’Anna, l’UniMe è disponibile ad aprire le proprie porte alle realtà sportive cittadine in difficoltà.

Cosa manca allo stadio “Franco Scoglio”

Parlando con l’esponente della giunta Basile tra gli argomenti toccati salta fuori l’accesso alla tribuna B, “altri 6.900 posti in più”. La campagna abbonamenti dell’Acr Messina, #SonMessinese, prevede la possibilità di assistere alle partite in casa anche lato monte e non soltanto Curva Sud e tribuna A. Non dovrebbero esserci particolari difficoltà, spiega Gallo che questa volta non si sbilancia troppo sui tempi, spiegando come “l’intenzione c’è, ma bisogna installare le telecamere. E ordinarle nel mese di agosto è complicato”. Il problema, come già successo lo scorso anno, riguarderebbe infatti la disponibilità di avere i materiali in tempo utile, ma a differenza dell’anno scorso l’assessore allo Sport non si sbilancia indicando una data certa.

Contestualmente Messinaservizi si sta occupando della pulizia dei seggiolini, ma soprattutto sarebbe pronta, previa definizione dell’accordo tra Comune e partecipata, a sistemare la foresteria. “Si sta lavorando – dice Gallo – per venire incontro alle richieste della società riguardo la foresteria. Ci sono stati incontri operativi per capire di cosa dovrà occuparsi la Messinaservizi e contestualmente capire quale ruolo vorrà avere la società Acr Messina”. Al momento si ragiona su 10 camere a cui aggiungere la sala pranzo e le cucine. “Questi ambienti possono sicuramente tornare utili, risparmiando somme consistenti per vitto e alloggio almeno per la prima squadra” in breve tempo lascia presagire Gallo.

Il “Celeste” affidato a Messinaservizi

Per gli allenamenti si sta ripensando nuovamente al Celeste. L’Acr Messina nella scorsa stagione aveva cominciato con Sullo ad allenarsi lì, ma poi la squadra si è spostata a Santa Lucia del Mela. Secondo Gallo “la manutenzione affidata alla società di Sciotto non è stata portata avanti”. Così per evitare difficoltà e “garantire la manutenzione costante dall’inizio alla fine del campionato l’impianto sarà affidato a Messinaservizi Bene Comune. Non penso ci vorrà molto – spiega Gallo – il campo per gli allenamenti non deve essere perfetto e con l’affidamento alla partecipata avremo entrambi i manti erbosi sempre disponibili”.

Anche la questione parcheggi da definire

Un’ultima questione, che magari interesserà poco la società, ma sicuramente di più i tifosi è relativa al parcheggio fuori dall’impianto. L’esponente della giunta Basile afferma che “l’Atm non ha interesse a gestire il parcheggio. Si tratta di operare in un giorno festivo e non è certo un business, per mille o duemila euro, ma un servizio”. Anche su questo punto Gallo conferma che se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane. Si ragionerà nuovamente per capire “tra Acr e Messinaservizi chi può fare cosa e nel caso nessuna delle due ha interesse toccherà nuovamente al Comune e quindi all’Atm”.

