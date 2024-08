Lago di Ganzirri. L’inciviltà è nemica della bellezza

Episodi di inciviltà che contrastano con le nostre bellezze naturalistiche

La bellezza del lago di Ganzirri in questa struggente mattinata di lunedì 12 agosto che contrasta tristemente con i segni dell’inciviltà. Questo emerge dalle immagini che ci sono state inviate. Alcuni partecipanti alla festa di San Nicola, che si è svolta ieri, domenica 11 agosto, hanno pensato bene di lasciare i residui di cibi e bevande che avevano consumato sopra le fioriere collocate sulle colonne di recinzione del lago. Altri, invece, hanno lasciato sacchi di rifiuti indifferenziati sempre vicino al lago, con un doppio comportamento scorretto per il luogo e le modalità di conferimento.

La natura è più forte della scorrettezza dell’uomo

La natura eserciterà sempre il suo fascino perchè è più forte della scorretteza umana. Ma comportamenti del genere non sono tollerabili, a maggior ragione per il fatto che se ne vede traccia in diverse zone della riviera, frutto amaro della cosiddetta Movida.