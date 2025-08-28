Lago di Ganzirri, via ai lavori per la pista ciclabile

Dal 2 al 30 settembre scattano divieti e restringimenti

Messina – Al via i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile in Via Lago Grande, a Ganzirri. Un’ordinanza del Comune di Messina, la numero 1184, stabilisce le modifiche alla viabilità che saranno in vigore dal 2 al 30 settembre 2025.

L’intervento rientra nel progetto più ampio di “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”, finanziato con fondi del Pnrr. I lavori, affidati all’impresa P.I.C.A. s.r.l., prevedono la delimitazione di un’area di cantiere per consentire l’esecuzione delle opere.

Le modifiche alla viabilità

Per tutta la durata dei lavori, in Via Lago Grande saranno in vigore queste disposizioni:

Restringimento di carreggiata : La strada sarà ridotta di 1,50 metri sul lato lago.

: La strada sarà ridotta di 1,50 metri sul lato lago. Divieto di sosta : Sarà vietato parcheggiare su entrambi i lati della strada, con rimozione coatta.

: Sarà vietato parcheggiare su entrambi i lati della strada, con rimozione coatta. Divieto di transito pedonale : I pedoni non potranno percorrere il marciapiede sul lato del lago e dovranno utilizzare quello sul lato opposto, grazie a un percorso alternativo.

: I pedoni non potranno percorrere il marciapiede sul lato del lago e dovranno utilizzare quello sul lato opposto, grazie a un percorso alternativo. Limite di velocità: Sarà istituito un limite massimo di 30 km/h nel tratto interessato dai lavori.

I lavori

L’obiettivo è quello di dare vita a un nuovo percorso dedicato alla mobilità dolce, che si estenderà per oltre 3 km, incentivando l’intermodalità tra bicicletta e autobus e disincentivando, invece, l’uso dell’auto privata.

Oltre alla creazione della pista ciclabile, sono previsti lavori di riqualificazione per i percorsi pedonali esistenti, con una revisione completa della segnaletica e la messa in sicurezza degli attraversamenti. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, con la creazione di scivoli e rampe per rendere i percorsi accessibili a tutti.

Un servizio che si rivolgerà sia ai turisti (soprattutto durante il periodo estivo), sia agli studenti universitari (data la vicinanza al polo di Papardo), sia ai residenti dei borghi.

Il progetto di riqualificazione interesserà diverse zone, suddivise in questi tratti: