 Inaugurazione anno accademico Unime, ospite il governatore della Banca d'Italia

Redazione

giovedì 08 Gennaio 2026 - 09:40

Fabio Panetta terrà la prolusione

Si terrà giovedì 15 gennaio, alle ore 11 nell’Aula Magna del Rettorato, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/26 dell’Università di Messina, il 478° dalla Fondazione dell’Ateneo. L’ospite d’onore sarà il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che terrà la prolusione.

Oltre all’intervento della rettrice Giovanna Spatari, sono previsti quelli della rappresentante del personale tecnico amministrativo, Clorinda Capria, e del rappresentante degli studenti, Fabrizio Sbilordo.

Nel corso della cerimonia è previsto il contributo musicale del Coro d’Ateneo, diretto dai maestri Umberto e Giulio Arena.

