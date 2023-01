L'Akademia demolisce Perugia, primo 3-0 in stagione - Tempostretto

Seconda vittoria a punteggio pieno nel girone di ritorno, Ebatombo (23 punti) e Robinson (15) trascinano la Desi Shipping Akademia Messina

MESSINA – La Desi Shipping Akademia Messina trova la sua prima vittoria per 3-0 in stagione davanti ad un nutrito pubblico di casa. Partita molto sentita per le peloritane come dimostra anche la presenza del presidente Fabrizio Costantino seduto in panchina per sostenere meglio le atlete. Dopo la brutta sconfitta di Sant’Elia un’ottima reazione per la formazione dello Stretto che ottiene punteggio pieno e sale a quota 13 in classifica.

Primi due set tutto sommato equilibrati con Perugia che prova a scappare nel punteggio ma Akademia resiste e sorpassa. Prima volta in stagione tra l’altro che la formazione peloritana conquista il primo parziale in un match giocato in casa, potendo quindi proseguire il match da una posizione di vantaggio. Nel terzo Perugia stacca la spina e cade sotto i colpi di Ebatombo e Robinson che bagna la sua prima casalinga con 15 punti, seconda consecutiva in doppia cifra per lei.

Un cambio nella formazione di Messina con coach Breviglieri che manda in campo Sara Ciancio nel ruolo di libero e non Faraone, che però nel corso della partita si alternerà con la collega. Muzi al palleggio con Ebatombo opposto, la francese migliore in campo e top scorer del match con 23 punti, schiacciatrici Martilotti e Robinson, centrali Martinelli e Catania. Risponde Perugia con Manig al palleggio e Giudici opposto. Schiacciatrici Salinas e Patasce, centrali Agbortabi e Negri con libero Rota.

Akademia Sant’Anna – Perugia 3-0

Inizio equilibrato, Perugia ottiene il break scappando sul 4-7, l’ace di Martnelli riporta sotto Messina 6-7. Perugia si tiene in vantaggio, ma Akademia non molla e impatta col muro di Muzi sul 12 pari, poi il mani fuori di Robinson vale il sorpasso. Prova un’altra fuga nel punteggio Perugia sul 17-19, ma Akademia coriacea torna avanti 20-19 e coach Marangi chiama il primo time out della partita. Al rientro Akademia non riesce a concretizzare il break e un punto infinito sul 21 pari, chiuso dalla Giudici per Perugia, costringe Breviglieri al primo time out per Messina. Al rientro due muri di Messina, con Martinelli e Martilotti, ribaltano il punteggio 23-22 Akademia e time out ospite. Al rientro concentrata Akademia che con Martilotti prima e Ebatombo poi trova i due punti che servono a chiudere il primo parziale.

Anche nel secondo set Perugia prova a fare corsa di testa, ma dal 3-5 Akademia infila 5 punti di fila e costringe coach Marangi a interrompere il gioco. Muro e poi schiacciata di Ebatombo valgono il vantaggio massimo di Messina 12-7, Perugia rientra parzialmente sul 13-12, ma le peloritane sotto i colpi di Ebatombo e Robinson riallungano, 17-13. Akademia fissa il punteggio sul 21-17 e coach Marangi utilizza il suo secondo time out, Messina on fire in questa fase, ma Perugia prova a resistere. Sul 22-18 Breviglieri gioca la carta Varaldo e il servizio della piemontese provoca la ricezione non perfetta di Perugia. La schiacciata di prima intenzione di Martinelli vale il 23-18 a cui segue il primo dei sei set point. La formazione di Breviglieri, come spesso gli accade, si incarta, e Perugia dimezza lo svantaggio (24-21), time out per la panchina messinese. Al rientro ci pensa Ebatombo a mettere il punto esclamativo anche sul secondo set.

Il terzo si apre stavolta con Messina che tenta la fuga break (4-2), sostenuta dai punti di una Ebatombo in grande spolvero. Perugia in confusione e il secondo arbitro punisce addirittura le umbre con fallo di formazione che regala il +4 a Messina; il successivo muro di Catania porta Akademia sul 9-4 e coach Marangi chiama time out. Al rientro Perugia non riesce a reagire ai colpi e il tecnico ospite è costretto al secondo time out in poco tempo sul punteggio di 12-4. La Desi Shipping non concede nulla e l’ace di Robinson e poi il muro di Muzi regalano il vantaggio massimo alle messinesi che conducono in totale tranquillità sul 19-10. La partita scivola facile per Messina e dopo l’ennesima palla a terra messa da Ebatombo Akademia ha 10 match point sul 24-14. Il muro di Martinelli, alla seconda opportunità, pone fine al match.

Tabellino

Risultato finale: 25-22 25-21 25-15

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 3, Catania 2, Ciancio 0, Composto ne, Martilotti 8, Mearini ne, Muzi 6, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 15, Ebatombo 23, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

3M Perugia: Agbortabio 5, Traballi ne, Salinas 12, Bosi 0, Rota 0, Patasce 4, Negri 1, Giudici 13, Dalla Rosa ne, Pero 0, Manig 4.

Coach: Guido Marangi. Assistente: Sandro Severini.

Arbitri: Antonio Gaetano & Danilo De Sensi.

