 L'Akademia Sant'Anna contro il Comune: "Tentativi di dialogo senza risposta"

sabato 29 Novembre 2025 - 13:00

Nel mirino le criticità "emerse nell'utilizzo del PalaRescifina e la programmazione della prossima stagione sportiva". Costantino parlerà dopo la partita

MESSINA – L’Akademia Sant’Anna pronta allo scontro con il Comune di Messina? In una nota la società guidata dal presidente Fabrizio Costantino ha lanciato l’appuntamento per “fare chiarezza pubblicamente” sulle questioni rimaste in sospeso nei rapporti tra società ed ente comunale.

L’Akademia: “Tentativi di dialogo senza risposta”

L’Akademia in una nota ha spiegato: “Considerato che i numerosi tentativi di avviare un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale – riguardo alle criticità emerse nell’utilizzo del PalaRescifina e alla programmazione della prossima stagione sportiva – sono, ad oggi, rimasti senza risposta, la società ritiene necessario fare chiarezza pubblicamente. Per questo, al termine della gara di domenica 30 novembre, durante la consueta conferenza stampa post-match, interverrà anche il presidente Fabrizio Costantino, che rilascerà dichiarazioni ufficiali sulla questione. Un momento importante per aggiornare tifosi, sostenitori e stampa su una situazione che sta influenzando in modo significativo la pianificazione e l’organizzazione del nostro futuro sportivo”.

