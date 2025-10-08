 L'alta pressione delle Azzorre spinge aria mite, da venerdì massime sui +25°C

L’alta pressione delle Azzorre spinge aria mite, da venerdì massime sui +25°C

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 17:00

Archiviata la fase fredda, le previsioni dei prossimi giorni

La precoce fase fredda che ha colpito l’Italia, in particolare il Sud, negli ultimi giorni, ha già le ore contate. Nelle prossime ore i venti di maestrale e tramontana si attenueranno, lasciando spazio ad una componente da Nord più moderata, che segnerà l’ingresso dell’alta pressione delle Azzorre, pronta a garantire tempo stabile e soleggiato, almeno fino a sabato 11 ottobre. L’elemento saliente dei prossimi giorni sarà il rialzo delle temperature, soprattutto le massime, che già venerdì 10 raggiungeranno punte di +24°C +25°C in tarda mattinata, passando così nuovamente da un clima quasi d’inizio dicembre a temperature massime più consone per settembre. Va detto che pero’ la sera continuerà a fare molto fresco, con minime notturne sui +16°C +17°C. Anche più basse nei sobborghi collinari e nelle aree più interne della piana di Milazzo e Barcellona P.G.

Giovedì 9 ottobre 2025

Giornata soleggiata con un cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Maggiori addensamenti si vedranno a ridosso dei Peloritani, al primo mattino e dopo il tramonto. Fra pomeriggio e sera cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime in aumento, con punte fino a +22°C e minime sui +15°C +16°C. Venti molto deboli o assenti, con tendenza nel pomeriggio all’attivazione di una brezza da Sud fra costa ionica e Stretto. Mari quasi calmi, ancora mosso per scaduta il Tirreno.

alta pressione

Venerdì 10 ottobre 2025

Ci aspetta una giornata soleggiata anche se non mancherà il potenziale passaggio di qualche annuvolamento, del tutto innocuo. Entro sera un po’ di nuvolosità si svilupperà lungo la costa ionica, a sud dello Stretto. Le temperature massime in giornata raggiungeranno punte di +24°C +25°C, le minime valori sui +16°C +17°C. Venti al mattino inizialmente deboli o assenti, tendenti a disporsi da Sud, deboli, sullo Stretto, e da Est, deboli, sullo Ionio. Mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 11 ottobre 2025

Avremo una giornata inizialmente soleggiata, ma con tendenza ad un lento aumento della nuvolosità dalla seconda parte del giorno. Si tratterà di nuvole in genere alte e sottili che sporcheranno la volta celeste. Il clima sarà abbastanza mite, con temperature massime sui +24°C +25°C, le minime valori sui +16°C +17°C. Venti deboli di brezza e mari poco mossi.

