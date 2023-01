L'Amando Volley completa il roster: da Marsala arriva Rita Franceschini - Tempostretto

Con la 20enne catanese è stata colmata l'unica casella ancora sguarnita nell'organico di Antonio Jimenez

S. TERESA – La Farmacia Schultze Santa Teresa ha perfezionato negli ultimi giorni del mercato invernale l’ingaggio di una giovane giocatrice, ruolo opposto, proveniente dai pari categoria del Gesan Com Fly Volley Marsala. Si tratta di Rita Franceschini, classe 2002, destrorsa, 186 cm, nata a Catania. Si completa così il roster delle biancocelesti per la stagione in corso: colmata l’unica casella sguarnita che dall’inizio della preparazione fino a quest’oggi era stata appannaggio di atlete (Santoro, Garufi, Messina) aggregate dalla rappresentativa di serie D.

La carriera sin qui

Rita Franceschini, che ha scelto di indossare da qui fino al termine della stagione la casacca numero 10, ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella WeKondor Catania, dalla under 13 alla under 19, disputando tutti gli anni le finali nazionali e raggiungendo nella stagione 2020-21 il lusinghiero ottavo posto finale in quel di Agropoli (Sa). Nella stagione 2021-22 ha militato nella Planet Catania in serie B2 ma è stata un’annata particolare, caratterizzata da un infortunio che l’ha tenuta a lungo lontano dalle palestre. La stagione in corso l’ha vista protagonista in serie B1 girone F, lo stesso dell’Amando Volley, nelle fila del Gesan Com Fly Volley Marsala, con tanto di esordio nella terza serie nazionale. Adesso inizia la sua avventura in maglia biancoceleste e già sabato scorso si è aggregata alla squadra nella trasferta di Baronissi.

“Qui non potrò che migliorare”

“L’ambiente dell’Amando Volley è decantato da tutti – ha dichiarato Franceschini – per cui non posso non essere felice di questa nuova tappa della mia carriera. Con mister Jimenez non potrò che migliorare ed anche stare in mezzo a un gruppo forte come quello attuale non può che favorire la mia crescita sportiva. Sono stata accolta benissimo all’interno del gruppo e sono fiduciosa per il proseguo della stagione anche per la vicinanza dei tanti sostenitori che costituiscono un’arma in più nelle gare in casa e fuori casa”.