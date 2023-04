L'Amando Volley fa visita nel Lazio al Volleyro Casal de' Pazzi - Tempostretto

Trasferta romana con punti in palio decisivi per la corsa ai playoff. Match in programma sabato pomeriggio alle ore 16

SANTA TERESA DI RIVA – Fine settimana pallavolistico intenso quello che vedrà impegnate le squadre del girone E del campionato nazionale di serie B1 di Pallavolo. Il Volleyrò Casal de’ Pazzi ospiterà le santateresine dell’Amando Volley, tra le altre sfide della 23ª giornata anche Melendugno contro Arzano, seconda contro prima.

In quel di Roma invece la quarta Casal de’ Pazzi contro l’Amando terza, col Pomezia che dovrebbe avere vita facile nella trasferta catanese contro l’Hub Ambiente. Una classifica che dopo questo turno, il quartultimo, avrà una fisionomia molto più chiara rispetto a quella attuale e che sarà potenzialmente capace di esprimere già qualche verdetto.

L’Amando Volley arriva da un test match

Le santateresine, che la scorsa settimana hanno disputato un buon test match contro le fortissime etnee dello Zafferana, compagine capolista nel campionato meridionale di serie B2, aggiudicandosi tutti i set giocati, non hanno tuttavia recuperato in pieno le atlete acciaccate o alle prese con infortuni ma c’è la consapevolezza in tutto l’ambiente che la posta in palio è comunque altissima e pertanto la concentrazione sarà massima in quanto trattasi di gara il cui esito potrebbe essere determinante nell’inseguimento al piazzamento utile per i playoff. Il match tra romane e siciliane è in programma sabato con inizio alle ore 16. Arbitreranno l’incontro le signore Moira Mercuri e Federica Tosti. Previsto un cospicuo numero di tifosi al seguito della formazione santateresina.