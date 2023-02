L'Amando Volley ospita San Salvatore Telesino, Prestipino confermato - Tempostretto

Successo all'andata per le santateresine che vorranno ripetersi sabato alle ore 18 al PalaBucalo

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley, targata Sandro Prestipino, ospiterà sabato 18 febbraio con inizio alle ore 18 le pari categoria della Forex San Salvatore Telesino in una gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B1, girone E. Arbitri dell’incontro Flavia Caltagirone e Diego Lonardo.

Dopo le dimissioni di Jimenez, i vertici societari della formazione santateresina hanno deciso per la soluzione interna ovvero quella di affidare al tecnico in seconda Sandro Prestipino la conduzione della squadra fino al termine della stagione. La decisione è stata presa alla vigilia della trasferta di Pomezia e comunicata al nuovo allenatore che ha accettato l’incarico.

Il nuovo allenatore dell’Amando Volley

Per lui, dopo l’esordio stagionale da primo allenatore in terra laziale ove è stato conseguito un punto importante su un parquet difficilissimo. Prestipino è al suo terzo anno all’interno dell’organico tecnico dell’Amando Volley, sempre in serie B1. In precedenza, da tecnico, tanta serie C e serie D, in compagini maschili e femminili, a Letojanni, Nizza di Sicilia e Giarre ma anche esperienza in serie B2 a Letojanni e B1, come collaboratore di Antonio Jimenez nel Santa Teresa Volley.

La sfida contro San Salvatore

Nella gara d’andata successo pieno delle amandine che si imposero nella palestra comunale di via Cortopasso per 1-3 con Erica Giacomel mattatrice dell’incontro con 20 punti a referto. Rispetto alla partita dello scorso 22 ottobre le beneventane non dispongono più della banda Alessandra Marino accasatasi all’Asd Pallavolo Zafferana e dell’opposta Sharon Luzzi, passata sul finire del mese di novembre all’Hub Ambiente Catania. Il match costituisce anche l’occasione per ritrovare le gemelle Raquel e Marlene Ascensao protagoniste al Palabucalo nelle stagioni 2017-18 e 2018-19.

Entrambe le compagini provengono da una sconfitta patita nell’ultimo turno di campionato ma dal sapore completamente diverso: netta e per giunta subita in casa quella delle campane allenate da mister Francesco Eliseo; al tie-break e fuori casa, su un campo peraltro ostico, quella delle ragazze del presidente Lama che intendono sfruttare adesso il turno casalingo per conseguire una vittoria piena che consentirebbe alle stesse di continuare a stazionare nelle zone altissime della classifica.

