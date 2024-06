Corpus Domini, il giorno della processione a Messina

In programma oggi tre soste lungo il percorso

MESSINA – “Domenica 2 giugno si celebra la solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Dopo le celebrazioni del mattino, le comunità del territorio cittadino convergeranno nella Basilica Cattedrale, quale segno visibile di comunione”. Lo annuncia la Curia messinese, con la processione alle 18. Dopo le celebrazioni del mattino, parroci e sacerdoti diocesani e religiosi partecipano alla nuova celebrazione. E c concelebrano insieme con l’arcivescovo Giovanni Accolla (nella foto) e con il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro. In più c’è l’assistenza dei diaconi e il servizio liturgico del seminario arcivescovile. La celebrazione è presieduta dall’abate Dom Diego Gualtiero Rosa.

Tre soste per la processione

Alle18 è in programma la messa pontificale e a seguire la processione eucaristica – a cui parteciperanno il clero, gli ordini equestri, le confraternite e pii sodalizi della città. La processione si articolerà in tre soste con il coinvolgimento delle comunità della Concattedrale del SS. Salvatore, di S. Maria del Carmine e di S. Caterina V. e M.

Al rientro della processione, l’arcivescovo impartirà la benedizione eucaristica.

“Nell’invitare ad ornare i propri balconi che si affacciano lungo il percorso che vedrà il passaggio del Santissimo sacramento, si ricorda che nel pomeriggio in nessuna chiesa del territorio cittadino sarà celebrata l’Eucaristia”, sottolinea la Curia.

Articoli correlati