L'Amando Volley torna alla vittoria, battuta Castellana Grotte - Tempostretto

SANTA TERESA DI RIVA – Erano attesi i tre punti dalla gara interna che l’Amando Volley ha disputato contro la penultima in classifica Castellana Grotte. Ne sono arrivati solo due ma in un campionato come quello di questa stagione, fortemente improntato all’equilibrio, tutto ciò che fa smuovere la classifica è sempre ben accetto.

Una gara iniziata in salita col primo set vinto dalle ospiti in cui la squadra di casa è apparsa impacciata in fase di ricezione. Secondo e terzo set invece vinti agevolmente dalle ragazze di mister Jimenez che sembravano aver preso le misure alle baresi. Un avvio disastroso di quarto set, 0-5 e poi anche 6-11 ne pregiudicava l’esito in quanto Soleti e compagne prendevano coraggio e ritrovavano quella fiducia che sembrava essersi smarrita. Paghe forse del punto ottenuto crollavano poi in un quinto set vinto dalla squadra di casa per 15-7 con Barbara Murri che andava al servizio sull’8-7 e vi rimaneva fino alla fine della partita.

Amando Volley – Castellana Grotte 3-2

Una gara in cui mister Jimenez ha utilizzato ben 11 giocatrici segno di come le abbia provato tutte per portare a casa il risultato pieno; di contro bisogna dare atto alle ospiti, fra le squadre più giovani del girone con cinque ragazze su sette della formazione titolare al primo anno di serie B1, di non aver smarrito totalmente la bussola ma anzi di aver saputo sfruttare l’occasione offertale dal black-out delle ragazze in biancoceleste. Sedici le battute sbagliate dalle ragazze di casa: un dato allarmante sul quale occorrerà ben presto porre rimedio.

Per larghi tratti di gara Jimenez si è affidata ad Anna Amaturo sostituendo più volte la titolare Courroux, così come in più occasioni la Gervasi ha fatto rifiatare Benny Bertiglia. Spazio anche al secondo libero Spitaleri in luogo della Galuppi ed alla centrale De Candia al posto di Chiara Cecchini. Ciliberti si è affidato alla siciliana Gulino in palleggio (talvolta rilevata dalla Fabbo) e a Ginevra Bazzani opposta, Avellini e Belotti al centro, Soleti e Kohler di banda con Stefania Recchia libero. Spazio anche ad Eleonora Penna in qualche frangente della gara. Nel prossimo turno insidiosa trasferta per le amandine che saranno ricevute dallo United Volley Pomezia mentre le pugliesi giocheranno in casa contro il Baronissi.

Tabellino

Parziali set: 21-25 25-15 25-14 19-25 15-7

Amando Volley: Santostefano, Gervasi 4, Cecchini 12, Spitaleri (L2), Galuppi (L), Courroux 1, Giacomel 11, Amaturo, Franceschini, Murri 10, Nielsen 24, De Candia, Messina, Bertiglia 8. All: Jimenez

Castellana Grotte: Belotti 2, Kohler 7, Avellini 6, Soleti 10, Fino, Caffò, Penna 1, Recchia Stefania (L), Recchia Alessandra (L2), Fabbo, Bazzani 16, Gulino 6. All: Ciliberti

Arbitri: Gabriella Notaro di Lamezia Terme e Antonino Richichi di Vibo Valentia

Chiara Santostefano, rinforzo in casa Amando

La società Amando Volley ha ingaggiato Chiara Santostefano, classe 2003, mancina, di ruolo schiacciatrice opposta. Si è da poco ristabilita da un infortunio occorsole al ginocchio nello scorso mese di giugno mentre era impegnata nelle finali regionali di categoria e si è già aggregata al resto della sua nuova squadra in riva allo Ionio. La ragazza, dopo aver fatto l’intera trafila nelle giovanili nella squadra della sua città, ovvero nel Volley Sant’Agata, disputando fra l’altro tre campionati di serie C, si è accasata nella stagione 2020-21 nella Nigithor Santo Stefano in serie B2 mentre lo scorso torneo è stata in forza alla Saracena Volley del capoluogo messinese, sempre in B2.

Lo sfortunato incidente l’ha tenuta lontano dai parquet per mesi impedendole di fare la preparazione atletica di inizio stagione ma, dalle sue prime dichiarazioni si percepisce una grande voglia di riscatto: “Dai miei primi contatti con la società santateresina ho percepito subito una grande fiducia e la disponibilità è stata ben presto reciproca. So che in questa società c’è un bell’ambiente, si lavora molto bene e anche i risultati ottenuti fino ad ora lo dimostrano. Con le mie compagne di squadra c’è un ottima sinergia, mi hanno accolta sin da subito e sono davvero molto contenta di lavorare con un grande mister come Antonio Jimenez. Mi è sempre piaciuta come società, ha una grande storia e ho sempre sentito commenti positivi. Tutto questo mi ha fatto scegliere di venire qui. Ringrazio, Jimenez, la società e il mio procuratore Negrini per questa opportunità che mi permetterà di crescere molto sportivamente. Mi aspetto una ripresa positiva e ricca di emozioni, non vedo l’ora di cominciare. La mia speranza per questa nuova avventura è quella di apportare il mio contributo alla squadra e nel contempo, migliorare come giocatrice lavorando sodo in palestra”. La ragazza indosserà la casacca numero 1.

