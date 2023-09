L'analisi del Sias sull'andamento della siccità meteorologica a fine estate - Tempostretto

Condizioni di moderata criticità nel lungo periodo sull'area ionica.

Dopo alcuni mesi gli indici di siccità meteorologica a fine agosto tornano ad evidenziare diversi deficit nella regione Sicilia. Come dimostrato in un’analisi del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) le mappe di SPI (Standardized Precipitation Index) per il mese di agosto 2023 mostrano alla fine dell’estate meteorologica cambiamenti significativi negli indici, per quanto continuino a non rendere bene conto delle anomalie dei primi 8 mesi dell’anno.

Giunti a due terzi infatti di un 2023 caratterizzato prima da diffuse condizioni di deficit pluviometrico invernale e poi da grave surplus tardo-primaverile, dopo un’estate sostanzialmente nella norma gli indici tendono, per quasi tutte le durate considerate, a rientrare nella fascia della normalità, pur risentendo ancora della spiccata anomalia di maggio e inizio giugno. Si tratta tuttavia di una rappresentazione che evidenzia più l’anomalia climatica e molto meno le condizioni reali di disponibilità idrica.

L’indice SPI a 3 mesi diminuisce sensibilmente rispetto al mese precedente a causa dell’uscita del mese di maggio dalla finestra di osservazione, pur risultando ancora prevalenti i surplus, con aree significative con umidità moderata, cominciano ad evidenziarsi deficit significativi specie sui settori ionico e sud-orientale.

L’indice SPI a 6 mesi risente invece ancora dell’anomalia di maggio, presentando un quadro dove sono ancora molto significative le aree in stato di umidità moderata e severa, mentre valori negativi sono presenti su parte del settore sud-orientale.

L’indice SPI a 12 mesi risulta quasi ovunque caratterizzato da valori vicini alla normalità, tuttavia si accentuano le condizioni di siccità moderata soprattutto sul settore ionico, anche per l’uscita del mese di agosto 2022 dalla finestra di osservazione.

L’indice SPI a 24 mesi vede variazioni contenute degli indici rispetto al mese precedente, con la maggior parte del territorio che si trova in uno stato vicino alla norma o caratterizzato da un surplus pluviometrico;

L’indice SPI a 48 mesi continua a mostrare aree in stato di siccità moderata, distribuite in modo disomogeneo sul territorio, con variazioni quasi nulle rispetto al mese precedente. Nel Messinese condizioni di moderata siccità interessano solo una ristretta area del versante ionico, poco a sud della città.