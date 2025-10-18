 Lancia cocaina dal finestrino per sfuggire all'arresto ma i Cc lo bloccano

Alessandra Serio

sabato 18 Ottobre 2025 - 14:47

Il 33enne di Bordonaro viaggiava con 100 grammi di cocaina

Messina – Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto su cui viaggiava, ma i carabinieri lo hanno visto e sono riusciti a recuperare la sostanza.

Viaggiava con la droga

E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 33enne messinese “beccato” dai militari della stazione di Bordonaro.

Cocaina dal finestrino

L’uomo attraversava in auto Villaggio Aldisio quando gli uomini in divisa gli hanno intimato l’alt. Quando ha scorto la pattuglia, il conducente ha lanciato dal veicolo un involucro, recuperato dai Carabinieri dentro c’erano 100 grammi di cocaina.

