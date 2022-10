L'Anpi di Messina si interroga sull'evoluzione del mondo del lavoro - Tempostretto

Venerdì l'incontro sul tema con il professore emerito di sociologia alla Bicocca di Milano, Enzo Mingione

MESSINA – L’Anpi messinese si interroga sul tema lavoro e lo farà con un incontro pubblico organizzato per il prossimo venerdì 21 ottobre alle ore 17.30 al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Il titolo del confronto è “Lavoro: la grande trasformazione” e a introdurre i lavori, che si focalizzeranno sull’impatto sociale e sull’evoluzione del mondo lavorativo, sarà Federico Martino, il presidente onorario di Anpi Messina.

Presente Enzo Mingione, professore emerito di Sociologia alla Bicocca

Ospite sarà Enzo Mingione, già docente dell’Unime e professore emerito di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca, e le domande, secondo Anpi, saranno tante: “Quali sono le coordinate per comprendere le dinamiche del mondo del lavoro? Quali cambiamenti lo hanno attraversato nel tempo?”. Ma anche: “Che cosa significa che l’Italia è fondata sul lavoro? Fondata sull’accumulazione del capitale? Oppure sui lavoratori e sulle loro esigenze? E gli altri? Quelli che il lavoro non ce l’hanno o non possono averlo? Entreranno a far parte della Repubblica solo se e quando ne avranno uno?”.