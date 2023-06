L'Apollo come la Cineteca di Bologna: l'impegno dell'Università per salvare il Multisala - Tempostretto

Cuzzocrea: "Perché permettere che sorga un supermercato in un luogo in cui si fa cultura?"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Non c’è ancora alcun accordo sull’acquisto ma il rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea non nasconde le sue intenzioni. Il cinema del centro città, l’unico rimasto, potrebbe continuare a proiettare film e lavorare con il Dams di Messina. “Non è niente di nuovo, si tratterebbe di copiare il modello Bologna”, spiega il Magnifico. “Grazie alla lungimiranza del mio collega rettore dell’Università di Bologna un luogo di cultura è stato recuperato e adesso è riconosciuto a livello mondiale per il recupero e restauro delle vecchie pellicole”.

Trattativa con Polizzi e La Scala in corso

Secondo il rettore Cuzzocrea anche il Multisala Apollo potrebbe avere nuova vita grazie a questo progetto. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la trattativa con i proprietari dello storico cinema Loredana Polizzi e Fabrizio La Scala è in corso.

L’eventuale acquisto di questo stabile storico sulla via Cesare Battisti andrebbe ad aggiungersi agli altri investimenti immobiliari dell’Ateneo fatti negli anni del rettorato Cuzzocrea. Sono, infatti, ancora in corso i lavori di ristrutturazione dell’ex Hotel Riviera, l’ex sede della Banca D’Italia e dell’Hotel Liberty, dove sorgeranno residenze universitarie moderne.