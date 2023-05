L'appello di Rosario Fiorello: "Cardiochirurgia pediatrica rimanga a Taormina" - Tempostretto

Dopo l'intervento dello showman in diretta tv la petizione online ha già superato le 17mila firme

“Devo dire una cosa molto importante e molto seria”. L’appello di Rosario Fiorello per salvare il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina (destinato alla chiusura del prossimo 1 luglio se non arriverà il rinnovo della convenzione tra la Regione e l’ospedale Bambin Gesù di Roma) è arrivato questa mattina nel corso di una puntata di Viva Rai2.

“Sta per chiudere il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina che serve la Sicilia orientale e parte della Calabria, un centro di eccellenza”, ha detto Fiorello. “Lo vogliono chiudere e spostare a Palermo. Tutta la zona si sta prodigando affinché questo non accada. Noi facciamo un appello al presidente della Regione Sicilia. Sarebbe come spostare un ospedale da Torino a Milano, solo che lì i collegamenti sono ottimi, mentre andare da Catania a Palermo è come fare la Parigi-Dakar. L’appello è che rimanga a Taormina. C’è una petizione su change.org. Andate e firmate. Io l’ho fatto”.

Intanto, l’effetto Fiorello ha fatto schizzare la petizione ad oltre 17mila firme. Un numero che cresce di ora in ora. “Vorrei mettere a conoscenza più persone possibili dell’ingiustizia che stiamo subendo noi genitori ma in primis i nostri figli che sono dei piccoli pazienti di cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo”, ha evidenziato la promotrice della petizione, mamma di un piccolo paziente in cura a Taormina. “Mia figlia aveva solo minuti di vita e se il Ccpm fosse stato in un altro Comune oggi ci sarebbe stata. Quindi aiutateci a non farlo chiudere, vi prego”

