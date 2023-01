L'appello. Luna, Lilli e Nala cercano casa - Tempostretto

Tre cagnoline rimaste solo in un appartamento. L'invito è a un'adozione temporanea allo stato attuale

MESSINA – La signora Maria accudisce Luna, Lilli e Nala. Tre cagnoline costrette a stare in un appartamento perché il loro padrone è ricoverato. In questa storia tutti i nomi sono di fantasia ma la vicenda è reale. La signora aveva affittato in estate la casa a una persona in seguito trasferita in un istituto. Nell’abitazione sono rimasti i tre cani e di loro si occupa con sensibilità la proprietaria, con visite quotidiane e sostenendo le spese necessarie. Tuttavia, la situazione è insostenibile. Tre cani “prigionieri” in un appartamento, senza alcuno sfogo esterno e senza la possibilità di uscire. Luna ha 15 anni, Lilli sette e di Nala non si è riusciti a individuare l’età.

L’appello per un affido temporaneo o per sempre

L’auspicio è che questi cani trovino un affido (un’adozione temporanea), se il loro padrone dovesse ristabilirsi, o in caso contrario sarà necessaria una soluzione permanente, con l’adozione. “Sono dolci e meritano tanto affetto. Vi prego, io non li posso tenere e non voglio che finiscano in un canile in Calabria, come è stato prospettato. Le istituzioni sono allertate ma vorrei che ci fosse qualcuno che li accudisse in uno spazio adeguato”, evidenzia la signora.

Facciamo nostro l’appello. Le persone interessate a un affido possono scrivere a info@tempostretto.it e li metteremo in contatto con la signora.