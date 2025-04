L’appello: “Votate S. Maria di Gesù Superiore come luogo del cuore Fai”

Secondo in Sicilia, nella classifica del Fondo per l'ambiente italiano, il vecchio convento di Messina è sostenuto dal comitato "Amici di Antonello"

MESSINA – “Con il luoghi del cuore siamo a 11804 adesioni, al 17esimo posto. Secondi in Sicilia”. Un gruppo di cittadini messinesi sostiene il convento di S. Maria di Gesù Superiore come “luogo dei cuore Fai”. E invita al voto sul sito del Fondo per l’ambiente italiano. Si vota fino al mese di aprile.

Giuseppe Previti, coordinatore del comitato Amici di Antonello, sottolinea: “Noi da 13 anni ci occupiamo di questo sito. Prima era un luogo pieno di rifiuti. Non è la prima volta che lo candidiamo, ma questa volta vogliamo vincere. Abbiamo coinvolto parecchi istituti scolastici di Messina che ci stanno in qualche modo aiutando. La storia di questo sito è una storia millenaria. La proprietà è della parrocchia di Santa Maria di Gesù superiore di Messina e risale al 1166. Questo è il primo convento dei frati carmelitani che nasce in Europa e il primo convento dei frati minori osservanti che nasce in Sicilia. L’ultima scoperta che abbiamo fatto è stata che il padre di Sant’Annibale Maria di Francia, monsignor Franco, ha chiesto di essere sepolto anche lui in questo luogo nel 1852”.

