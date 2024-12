“Largo 28 dicembre 1908”: ufficiale l’intitolazione dello spazio vicino al Duomo

Si tratta dell'area intorno alla colonna votiva sistemata in occasione del 50esimo anniversario, proprio alle spalle del Campanile

MESSINA – Lo spazio intorno alla colonna votiva posizionata dietro al Campanile del Duomo nel 50esimo anniversario del terremoto è ufficialmente il “Largo 28 dicembre 1908”. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Toponomastica Enzo Caruso, che hanno spiegato come l’ufficialità si arrivata alla vigilia di Natale con il provvedimento prefettizio n.133655, dopo l’iniziativa della giunta comunale e parere positivo della Commissione Toponomastica e della Società Messinese di Storia Patria.

Basile e Caruso hanno spiegato: “Una risposta a ciò che la Città attende da 116 anni, più volte sollecitata anche in Consiglio Comunale, trova oggi compimento grazie ad un’attenta ricerca di un luogo riconoscibile, centrale e identitario, proprio accanto alla Cattedrale, immagine simbolo tra le immagini che ricordano la Città in macerie; uno spazio che fosse compatibile con quanto prevede la normativa riferita alle nuove intitolazioni, che consentirà di commemorare in modo istituzionale, dopo più di un secolo, la data funesta del 28 dicembre”.

La cerimonia di intitolazione è prevista per sabato 28 dicembre 2024, alle ore 11.15, alla quale sono state invitate le Autorità civili, militari e religiose e tutte le Associazioni che vorranno unirsi alla Prima Commemorazione ufficiale nel 116esimo Anniversario del terremoto più cruento che l’Europa ricordi.