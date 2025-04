Salvo Puccio direttore generale di Arisme pro tempore

Il dg del Comune di Messina occupa la carica momentaneamente. Valzer di poltrone nelle partecipate

MESSINA – Con un decreto sindacale del sindaco di Messina, Salvo Puccio viene nominato direttore generale di Arisme, Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana. Dato che la posizione di dg è vacante, in attesa dell’avvio delle “procedure di evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico”, il direttore generale del Comune rivestirà anche questo ruolo.

Nel decreto firmato da Federico Basile, si specifica che il direttore generale “non sottoscriverà alcun contratto di lavoro con l’Agenzia del Comune di Messina e non percepirà alcuna retribuzione da parte della stessa Azienda. Ma verrà retribuito nell’ambito del compenso stabilito dall’articolo 3 del contratto di lavoro con il Comune di Messina per ogni prestazione aggiuntiva richiestagli”.

Valzer di poltrone nelle partecipate e polemiche con al centro Messina Social City

Con la nomina di Pietro Picciolo a Patrimonio Messina Spa e il bando per il dg di Messina Social City, si può dire che ci sia una sorta di valzer di poltrone nelle partecipate. E si cerca di rimediare all’assenza della figura del direttore generale. Da qui una serie di polemiche, in relazione a Social City, con al centro il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Russo. Quest’ultimo ha sollevato perplessità sul bando.

Secondo i rumors a Palazzo Zanca, il vicedirettore Giuseppe Arpi è in pole position per la carica di dg di Messina Social City.

