“Largo 28 dicembre”, un refuso in inglese da correggere

La segnalazione di una lettrice riguardo alla targa commerativa del terremoto del 1908 a Messina. Ci auguriamo che si possa rimediare subito

MESSINA – Tutto perfetto o quasi oggi per la commemorazione del terremoto del 1908. L’inaugurazione del “Largo 28 dicembre“, in memoria delle vittime e dei sopravvissuti del sisma a Messina, 116 anni dopo, è stato un momento intenso. Unico neo, come ci ha segnalato una lettrice, un refuso in inglese, un “and” (e congiunzione, la d è di troppo) che non c’entra niente con la costruzione della frase: “To the Town destroyed by and earthquake”. And va sostituito con the o lo stesso an. Con un articolo, insomma.

Capita a tutti. E noi della stampa ne sappiamo qualcosa. I refusi sono una vera e propria maledizione. Ma ora l’importante è rimediare presto.