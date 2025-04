La Messana esalta il gruppo: “Sprofonderemo o cresceremo insieme” VIDEO

Le immagini della festa dopo il triplice fischio e le parole della società, del tecnico Cosimini e del capitano Cannavò

MESSINA – Dopo la vittoria contro il Città di Villafranca che ha concluso una trionfale cavalcata in Promozione la Messana festeggia il ritorno nel campionato di Eccellenza. Nel post gara una festa al “Sorbello Stadium” con dirigenti, calciatori, staff, settore giovanile, amici e semplici tifosi a lasciarsi andare al termine di un campionato che si è concluso nel migliore dei modi.

In rappresentanza della società parla il consigliere Carlo Autru Ryolo: “C’è gioia e grande soddisfazione dopo la delusione dello scorso anno. Tutti hanno dato una risposta in ogni reparto, qui anche il presidente cambia ogni due anni siamo una grande famiglia, anche i giocatori. Tutti vogliono venire alla Messana ed è per questo che cresceremo insieme, sprofonderemo o cresceremo insieme, nel bene e nel male sempre insieme. Lo scorso anno eravamo impreparati, quest’anno ci siamo organizzati da zero, abbiamo messo su un movimento che ci darà soddisfazioni in futuro ma intanto ci godiamo il successo della prima squadra”.

Mister Giuseppe Cosimini ha vinto la sua scommessa alla prima panchina tra i grandi: “Voglio innanzitutto fare i complimenti al San Fratello Acquedolcese, meritano anche loro di fare il salto di categoria e ci hanno spronato fino all’ultima giornata. I ragazzi hanno dimostrato di essere davvero invincibili, miglior attacco, miglior difesa e nel calcio non c’è nulla di scontato. Lo hanno dimostrato col sacrificio e i risultati, dal primo giorno ho sempre voluto il gruppo e la fame. Quest’anno avevamo un gruppo di ragazzini che sono cresciuti grazie all’umiltà dei più grandi. La società ha creduto in me, sono felicissimo di aver cominciato con i grandi dopo i risultati con i giovani. Infine grandi meriti ad una grande società e ringrazio in particolare il professore Tracuzzi, il preparatore dei portieri Claudio Isgrò e in ultimo anche mio figlio che non l’ho mai trattato da vice ma da collaboratore”.

Antonio Cannavò, capitano della Messana che ha vissuto gli ultimi due anni con esiti diversi: “Sappiamo tutti l’amarezza vissuta l’anno scorso dopo aver perso il playout ma la società è ripartita più forte di prima. Vincere non è mai facile, qui ha vinto la società e il gruppo, vincere i campionati è la normale conseguenza. Ringrazio in particolare Ciccio De Luca senza di lui non sarei mai arrivato lo scorso anno alla Messana che mi ha regalato delusioni ed emozioni, lo scorso anno ho pianto ora festeggio”.

Immagini in questo articolo di Giovanni Isolino,

dalla pagina Facebook Usd Messana 1966

Articoli correlati