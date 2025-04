Cuori CerAmici, è partita la campagna del Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia

Iniziative solidali nelle piazze nella zona jonica

NIZZA DI SICILIA – Parte oggi nelle piazza di diversi Comuni ionici ‘Cuori CerAmici’, la campagna solidale del Centro Diurno Autismo di Nizza di Sicilia in occasione delle prossime festività di Pasqua. “È un’iniziativa che punta a toccare il cuore delle persone e promuovere il valore del dono attraverso i prodotti unici e artigianali realizzati dalle ragazze e dai ragazzi con autismo. Grazie al supporto dei volontari del Centro, saranno operativi i corner per proporre le uova di cioccolato, arricchite da ceramiche dipinte a mano nel laboratorio d’arte della struttura”, comunica il Centro.

I corner saranno operativi dopo ieri a Roccalumera (Piazza Chiesa della Madonna del Carmelo); domenica 6 aprile Santa Teresa di Riva dalle 11 alle 12.30 (Chiesa di Santa Maria Portosalvo); sabato 12 aprile Taormina dalle 13 alle 15 (Piazza Vittorio Emanuele); domenica 13 aprile Sant’Alessio Siculo dalle 11 alle 12.30 (Piazza Portosalvo); Santa Teresa di Riva dalle 11 alle 12.30 (Chiesa della Sacra Famiglia); Savoca dalle 16.30 alle 17.30 (via Crucis).

Ecco la spiegazione: “‘Cuori CerAmici – Think outside the box’ significa andare oltre gli schemi, rompere i pregiudizi e dare spazio a nuove prospettive. È una marea di energia che coinvolge scuole, studenti e comunità locali per far conoscere il valore terapeutico ed educativo delle attività del Centro. I corner solidali non sono solo un’occasione per sostenere l’autismo, ma anche un’opportunità per entrare in contatto con chi vive il Centro ogni giorno, condividendo esperienze e storie di crescita personale e artistica”.

“Dentro le uova, i più fortunati, potranno trovare i Golden ticket (cinque in totale): il biglietto speciale consentirà di vivere un bellissimo soggiorno per quattro persone in una suggestiva località turistica, grazie al generoso contributo della Lisciotto Viaggi, che offre il pernottamento per una notte. I partecipanti che scopriranno il Golden ticket potranno condividere la loro gioia sui social, taggando la pagina Facebook del Centro (Fb: Centro Diurno Autismo – Nizza di Sicilia). Un ringraziamento speciale va anche alla Farmacia Schultze per il prezioso supporto all’iniziativa. Il ricavato consentirà di acquistare attrezzature per il laboratorio di ceramica: un tornio, una macchina per la decalcomania e accessori per il forno, strumenti essenziali per ampliare e migliorare le attività”, fanno sapere gli organizzatori.

Per maggiori informazioni, visita il Centro in Via Olivarella sn, 98026 Nizza di Sicilia (Messina), chiama lo 0942 717062 o scrivi a amministrazione@cittadelladellasperanza.it