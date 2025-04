Il femminicidio. “Non conoscevo Sara ma al posto suo potevo esserci io” VIDEO

Misilmeri. La testimonianza di una cittadina, Giulia Mazzola, durante la camera ardente per Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio

MISILMERI – “Al posto di Sara potevo esserci io. Non conoscevo Sara Campanella ma è ognuno di noi”. Giulia Mazzola, una cittadina che ha partecipato stamattina alla camera ardente a Misilmeri, così parla della studentessa di UniMe vittima di femminicidio. E lunedì alle 11, ci saranno i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista.

Evidenzia Giulia Mazzola: “Io vivo fuori. So cosa significa farcela da soli. E credere di potercela fare da soli. Ma a volte bisogna chiedere aiuto. Sara pensava di poter gestire questa situazione e bisogna credere di poterlo fare. La vita deve darci questa possibilità. E i ragazzi devono imparare che no è no. Le famiglie devono insegnarlo. Dagli oggetti alle persone: non si possiede niente. BIsogna dare la possibilità alle persone di scegliere, se andare via. Sara non ha avuto questa possibilità. Io, come tante ragazze, spero di portare questo grido in giro per il mondo. Di poter vivere una vita libera”.

Accoltellata in strada a Messina

L’omicidio è avvenuto nella zona di Gazzi, vicino al Policlinico di Messina. È stata afferrata alle spalle e colpita con almeno quattro, forse 5 coltellate Sara Campanella, la 22enne di Misilmeri vittima del suo compagno di corso Stefano Argentino. Il 27enne ha colpito la studentessa di UniMe con almeno 5 coltellate, al collo e alla scapola, conficcandole in profondità un ultimo colpo, dopo averle reciso i vasi sanguigni. L’emorragia che ne è eseguita è stata talmente vasta da non consentire ai sanitari del pronto soccorso di arrestarla: Sara è spirata nel giro di pochissimo, arrivata al Policlinico. Questo il primo risultato dell’autopsia.

Articoli correlati