Largo San Giacomo. Finalmente la pulizia degli scavi archeologici FOTO - Tempostretto

Operai al lavoro sotto gli occhi curiosi dei croceristi

Largo San Giacomo si rifà il look. Sotto gli occhi attenti e curiosi dei croceristi, quattro operai stanno lavorando per ripulire le rovine storiche alle spalle del Duomo. Proprio oggi è in porto la Msc World Europe, con quasi 7mila turisti a bordo.

Un luogo simbolo, troppo spesso lasciato a sé stesso, che invece può diventare un biglietto da visita per tutti quei turisti che ogni giorno sbarcano sulla riva dello Stretto.

A provvedere alla scerbatura sono operatori della Regione siciliana, dal dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’assessorato all’agricoltura insieme al corpo della forestale.

La pulizia è stata programmata nei giorni scorsi dopo il confronto tra l’amministrazione e il dipartimento forestale sulla situazione degli alberi in città. Ma già in mattinata è stata sottolineata la gravità della situazione.

Rifiuti oltre a erbacce

Gli operatori non si sono trovati di fronte soltanto a piante ed erbacce, ma hanno raccolto diversi sacchi di immondizia, lanciata da qualcuno nel corso del tempo. Una situazione grave e che va cambiata, nella speranza che la pulizia di oggi non debba ripetersi, per l’inciviltà di qualche cittadino, già domani.