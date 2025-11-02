 L'assassinio del 16enne Giuseppe Di Dio, "la Città metropolitana vicina alla comunità di Capizzi"

L'assassinio del 16enne Giuseppe Di Dio, "la Città metropolitana vicina alla comunità di Capizzi"

domenica 02 Novembre 2025 - 17:10

ll sindaco Federico Basile commenta "una tragedia inaccettabile". "Ho contattato il primo cittadino. L'intera provincia di Messina è sconvolta"

MESSINA – “La tragica notizia della morte del sedicenne Giuseppe Di Dio, avvenuta ieri sera a Capizzi a seguito di un colpo d’arma da fuoco, ha sconvolto l’intera provincia messinese. Appena appreso quanto accaduto, ho contattato personalmente il sindaco di Capizzi per esprimergli la mia vicinanza e quella della Città metropolitana di Messina in questo momento di profondo dolore. Siamo di fronte a un episodio drammatico e inaccettabile, che colpisce una famiglia e un’intera comunità, lasciandoci attoniti di fronte a una violenza tanto cieca quanto ingiustificabile.”. Così il sindaco metropolitano Federico Basile.

Continua Basile: “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sui fatti e i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie azioni. Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane Giuseppe, al sindaco e a tutta la comunità di Capizzi, colpita da un lutto che non può e non deve lasciarci indifferenti”.

