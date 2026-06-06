L’associazione di Scimone e Sframeli vince il bando Siae “Per chi crea”

L'obiettivo è favorire un percorso professionale teatrale per gli under 35. Già selezionati sei giovani artisti per la formazione a Messina

MESSINA – L’associazione culturale “Scimone Sframeli” si aggiudica il Bando Siae “Per chi crea 2025 – Professionalizzazione degli artisti Under 35 – settore Teatro“.

L’associazione dei due artisti messinesi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell’Università di Messina e l’associazione culturale “Il Castello di Sancio Panza”, è risultata vincitrice del bando promosso dalla Siae in collaborazione con il ministero della Cultura.

Il progetto si intitola “Il teatro e la necessità del corpo”. In generale, i beneficiari sono risultati 331, così suddivisi nei quattro bandi: “Nuove opere” (91), “Formazione e promozione culturale nelle scuole” (79), “Professionalizzazione degli artisti” (65) e “Live e promozione nazionale e internazionale” (96).

Scimone-Sframeli: un’eccellenza teatrale e l’obiettivo di formare le nuove generazioni

Il progetto presentato dall’associazione di Scimone Sframeli è un riconoscimento per una delle realtà più importanti del panorama nazionale ed europeo in ambito teatrale che, attraverso gli artisti che costituiscono il nucleo artistico della Compagnia, mette la propria professionalità ed esperienza al servizio delle giovani generazioni che intraprendono una carriera artistica. Una concreta possibilità di crescita professionale attraverso la partecipazione a una Masterclass che prenderà il via nel mese di giugno con la presenza di sei giovani artisti, già selezionati con un bando pubblico, inseriti in un percorso formativo di 60 ore dedicato allo studio e all’analisi degli spettacoli teatrali La festa e Il cortile, opere pluripremiate di Spiro Scimone e Francesco Sframeli. Attraverso esercizi di improvvisazione teatrale e lavoro scenico, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire gli strumenti dell’interpretazione e della creazione artistica. Il percorso si concluderà il 30 giugno con una prova aperta al pubblico, momento conclusivo di condivisione del lavoro sviluppato durante la Masterclass.