L'associazione Solletico pronta al "Musigiochiamo" - Tempostretto

Nuovo appuntamento benefico per i volontari, con il patrocinio del Cesv e del Policlinico G. Martino

MESSINA – Si svolgerà sabato 8 ottobre, dalle 10 alle 12, l’evento “Musigiochiamo”, ideato dall’associazione Solletico con il patrocinio del Cesv e del Policlinico “G. Martino” di Messina. Si tratta di un appuntamento che coinvolgerà grandi e piccini in varie attività, soprattutto balli e giochi. “Inizieremo la giornata con un coloratissimo flash mob che, con l’aiuto della scuola di danza ‘Dancing ROS’, che coinvolgerà ed entusiasmerà i nostri piccoli amici sulle note delle canzoni più conosciute – spiegano i volontari – e poi proseguiremo con tanti divertenti giochi di squadra organizzati da noi con la partecipazione dei nostri piccoli amici”.

L’evento, totalmente gratuito e a scopo benefico, si inserisce in una programmazione più ampia che vede l’associazione Solletico rinnovarsi e inventarsi modi nuovi ed alternativi per stare vicino a quanti più bambini possibili. All’interno della manifestazione verrà presentato il nuovo progetto “Telegiochi con noi?“ che l’ associazione si appresta ad avviare all’interno dei reparti pediatrici del Policlinico ed in collaborazione con gli staff medico infermieristico presenti. “Anche se lo spettro del Covid ancora ci impedisce di tornare a pieno ritmo in reparto, la nostra Associazione vuole fare sentire la propria presenza sul territorio in modo sicuro, ma costante, nella speranza che la gioia, la serenità e il divertimento dei più piccoli tornino ad essere il nostro obiettivo quotidiano”.