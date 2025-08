L’Associazione Volontari Ospedalieri Sicilia cerca nuovi membri sul territorio messinese

L'associazione indipendente si fonda su valori di solidarietà civile e sociale

MESSINA – L’associazione di volontari Avo Sicilia è alla ricerca di nuove persona che possano spendersi sul territorio. “Siamo persone che si occupano di persone, siamo altri insieme all’altro – scrivono in una nota – Essere un Volontario Avo vuol dire essere accanto ad ogni fragilità”.

Avo-Associazione Volontari Ospedalieri, opera da 50 anni in tutta Italia, con oltre 16.000 volontari all’interno delle strutture Ospedaliere, le Rsa, gli Hospice, ed in tutti i luoghi di cura, per essere accanto a chi si trova in uno stato di fragilità. In Sicilia esistono già 15 sedi, “e sarebbe davvero importante che anche Messina potesse usufruire di un servizio di Volontariato gratuito, organizzato e riconosciuto” proseguono nella nota.

L’Avo è un’Associazione indipendente che si fonda sui valori della solidarietà civile e sociale, della reciprocità e della sussidiarietà. “Ora più che mai – si conclude la nota – in questi tempi cosi privi di umanità, dona il tuo tempo per mettere al centro la persona, essere il cambiamento culturale che è necessario per salvaguardare ogni paziente durante il suo percorso di cura o di fragilità”.

Per informazioni mail a presidenza.avosicilia@gmail.com o messaggio WhatsApp al 3331368600.