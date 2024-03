Latina-Messina. Modica: “Giusto pari, sia noi che loro abbiamo avuto occasioni”

Le parole di mister Modica nel post partita dallo stadio "Domenico Francioni"

LATINA – Mister Modica è soddisfatto del pareggio ottenuto a Latina contro una buona squadra: “Complimenti a Fontana che sta facendo un grande lavoro e si vede tutto, giocano un buon calcio e hanno i punti che meritano, anche Di Donato ha fatto belle cose ma Fontana sta facendo altrettanto”.

Il commento del tecnico riguardo quanto visto in campo è stato: “La partita è stata bella e aperta ed entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto con occasioni per tutt’e due, noi siamo partiti prendendo le misure con Di Livio che ci ha creato tanti problemi. Abbiamo fatto una grande partita e sbagliato nelle ripartenze o nelle transizioni con palle perse in cui potevamo subire o anche fare l’ultimo passaggio che permetteva di portare a casa il risultato. Ma credo che nell’economia della partita il pareggio è un ottimo risultato. Avevamo contro un’ottima squadra, loro potevano farci male nel finale ma anche noi con Zunno abbiamo avuto un’occasione che lui poteva mandare in porta Rosafio, le occasioni ci sono state per tutt’e due le squadre. Andiamo avanti, la squadra sta bene gioca bene e alla pari con tutti, a prescindere dal risultato prestazione bellissima e lodevole complimenti ai miei ragazzi”.

Su quale deve essere l’obiettivo del Messina adesso, salvezza o playoff, il tecnico conclude: “È un punto, né salvezza né playoff, per me la salvezza è a quota 42 e ancora non ci siamo, possiamo però pensare di rompere le scatole a qualcuno e iniziare a divertirci. Ci godiamo il punto preso, possiamo ora capire quale sarà la nostra dimensione. L’obiettivo nostro era la salvezza evitando i playout, ci stiamo riuscendo. In questo momento oltre al carattere c’è una sana competizione tra loro e consapevolezza della forza sia fisica che tecnica, quando abbiamo fatto le sconfitte ci davano tutti per squadra materasso ed è stato un campionato in salita. Dopo la Casertana è una squadra che diverte pure”.

Fonte Radio Amore/Zenith