Latina-Messina, Raciti: "Partita preparata bene, non abbiamo mai rischiato" - Tempostretto

L'allenatore del Messina si gode il risultato e la media punti, ma avvisa: "Nulla è stato fatto, pensiamo alla prossima"

LATINA – Importante vittoria esterna del Messina che passa 0-2 allo stadio “Domenico Francioni”, a segno Marino nel primo tempo e Trasciani nella ripresa, entrambi serviti dal mancino di Kragl. Imbattuto Fumagalli che rimedia però la nona ammonizione e dalla prossima sarà diffidato, come Mallamo e Versienti.

“Sono soddisfatto perché sono tre punti pesanti e sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – le parole di mister Ezio Raciti nel post partita – Trovavamo una squadra brava in mezzo al campo ma concedeva qualcosa dietro e ne abbiamo approfittato. Abbiamo giocato la partita che avevamo preparato e legittimato il risultato senza rischiare mai. Siamo stati bravi e fortunati perché la partita è andata come avevamo previsto”.

“Siamo ancora in zona playout e dobbiamo interpretare le partite come una finale, l’altra volta non ci è andata bene, questa volta si. Nulla è fatto e dobbiamo fare ancora tanto. Il nostro obiettivo è sempre la prossima partita da interpretare con tanta determinazione. Siamo una squadra organizzata, che sta bene in campo e nelle ripartenze diventa pericolosa con i giocatori di qualità là davanti. Con questa partita – ha concluso l’allenatore del Messina – abbiamo fatto 18 punti in 9 gare, media di due punti a partita. Meglio di noi credo solo il Catanzaro”.

