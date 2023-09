L'Atletica Savoca terza alle regionali nella categoria Ragazzi - Tempostretto

Le brillanti prove di Francesco Carnabuci, Matteo Crocetta, Elisa De Simone e Christian Ferraro hanno permesso questo risultato

CALTANISSETTA – L’Atletica Savoca ha conquistato una luccicante medaglia di bronzo a squadre al Campionato Regionale di corsa su strada individuale e di società, che si è svolto a Caltanissetta all’interno del “XXII Trofeo Kalat”. Ventiquattro i sodalizi presenti nel centro nisseno, in rappresentanza di tutte le province dell’Isola per un totale di circa 150 giovani. Apertura riservata agli Esordienti, tanto piccoli quanto battaglieri. Poi Ragazzi e Cadetti, maschili e femminili, che si sono contesi gli ambiti titoli in palio.

Brillanti le prove fornite da Francesco Carnabuci, Matteo Crocetta e Christian Ferraro, che hanno permesso all’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi di salire sul terzo gradino del podio nella categoria Ragazzi (nati negli anni 2010 e 2011). Elisa De Simone difenderà i colori della Sicilia nella fase nazionale del prestigioso “Trofeo CONI”, in programma da giovedì 21 a domenica 24 settembre a Matera, in virtù della vittoria ottenuta nel suo tetrathlon (lungo, 60 mt, vortex e marcia mt 1.000) in ambito regionale. La Marathon Altofonte ha primeggiato con Ragazze e Cadette, Atletica Padua Ragusa tra i Ragazzi e Siracusatletica tra i Cadetti.

“Questi ennesimi importanti risultati danno continuità all’ottimo livello che abbiamo raggiunto – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. Nonostante le problematiche logistiche che si sono poste negli ultimi tempi, proseguiamo nel lavoro e nella programmazione. La scuola di atletica leggera è operativa, ricca di entusiasmo e molto frequentata; i frutti di ciò si vedono e non potrebbe essere altrimenti. Colgo l’occasione per invitare personalmente i genitori ad avvicinarsi alla nostra realtà, venendoci a trovare con i loro bambini. Appureranno dal vivo la bontà dell’operato”.

Articoli correlati